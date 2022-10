La modelo Mabelin Rodríguez habló sobre su Academia Artes Acuario y su nuevo proyecto Caribbean Model

La idea de hacer un desfile de moda siempre había estado en la mente de la modelo y directora de la Academia Artes Acuario, Mabelin Rodríguez, pero no había encontrado a alguien que le brindara el apoyo para realizarlo en gran magnitud.



Ese momento llegó. El 13 de este mes, Mabelin desarrolló su desfile Caribbean Model junto a ocho diseñadores (seis nacionales y dos internacionales), 20 modelos y 32 patrocinadores.



Destaca que durante el proceso tuvo que hacer el camino. “Organizar este evento no fue nada fácil. Cuando comenzamos con la idea y el proceso, tocamos las puertas. Muchas personas decían que sí, sin embargo, cuando llegó el momento, entonces me las cerraron”, manifestó Mabelin en una entrevista con elCaribe.



Revela que quienes le dieron un sí, en su mayoría, son jóvenes emprendedores que tienen algún proyecto nuevo.



Su apoyo al talento joven



La joven narra que desde hace varios años es modelo y de la misma forma que se le abrieron las puertas quería apoyar al talento joven. “Quería que fuera algo en lo que ellos pudieran crecer y desarrollarse”, explicó.



Para ella, el modelaje no es solamente pasarela y una cara bonita, sino una disciplina que sirve en todas las áreas de la vida.



“Este mundo, además de brindarte clases como modelo, ofrece la oportunidad de refinamiento, que es útil para toda mujer”, expresó.



Su inicio



Sobre sus inicios, confiesa que más allá de querer ser modelo o top model, quería refinarse. Sus primeros pasos en este arte fueron a los 13 años y poco a poco fue encontrando lo que verdaderamente quería hacer. “A medida que vamos conociendo y aprendiendo, uno se inclina más por un área que por la otra. Por la que más me incliné fue por la docencia en el mundo del modelaje”, destacó.



Mientras estudiaba en la Agencia Glamour Models, su directora Inocencia de la Cruz, le dio la oportunidad de enseñar lo que sabía a las demás chicas.



“Entonces, el dar clases me gustó. Yo soy docente… trabajo con niños”, dijo. Es por esa pasión y amor que nace la Academia Artes Acuario, la cual define como una plataforma limpia donde inician niños y jóvenes emprendedores con deseos de superarse.



Oportunidades como modelo



Confiesa que tuvo la oportunidad de participar en muchos desfiles como en el Miss Tropical 2015, donde fue proclamada como reina. “Ser reina realmente no es lo que más a mí me apasiona. El verme como miss, lo cual es un gran privilegio, no es mi sueño. Me gusta más lo que puedo trabajar con las modelos y que sean ellas las que puedan alcanzar sus sueños en el mundo de las pasarelas”, manifestó.



Aprendizaje



Según Mabelin, lo que aprende una reina es diverso. Por ejemplo, menciona etiqueta y protocolo, buenos modales, dominio escénico, teatro, locución, lo que las prepara para la vida. “Cualquier cosa que el niño haga fuera de la casa, béisbol, pintura, etc, lo va a desarrollar tanto física como psicológicamente”.



Por un país con más academias



Mabelin desea y aboga por que en cada lugar del país existan academias para fomentar el arte para los niños y jóvenes. “Ellos en el día de mañana dirán: yo le agradezco a esa persona o academia con la que pude desarrollar mi talento”.



Añade: “Muchas veces en los barrios no encontramos academias donde los niños puedan formarse, y las pocas que hay, son muy costosas o están lejos. Hay muchísimos niños en los barrios con mucho talento que hay explotar para que nuestro país salga adelante y creciendo”, aseveró, resaltando que esto debe ser un esfuerzo de nuestras autoridades, tanto de la Presidencia de la República como del Ministerio de Cultura.

¿Cómo se define Mabelin en una palabra?

La modelo Mabelin Rodríguez dijo que si se definiera en una palabra esta sería perseverante. “Soy perseverante, porque mi proceso no ha sido fácil. He pasado muchas cosas, pero soy un águila, y está en mí quedarme o volar”.