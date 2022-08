El profesor Emeterio Alcántara habló sobre sus libros, el sistema educativo y su espera por el apoyo del Ministerio

Su vocación por la docencia inició en 1980, con apenas 16 años. Desde entonces, la labor del profesor y experto en Lengua Española Emeterio Alcántara Crisóstomo ha sido formar a los estudiantes y escribir libros que contribuyan con el fortalecimiento de la enseñanza.



En un encuentro con elCaribe, Alcántara Crisóstomo habló de su colección de siete libros, los cuales han sido valorados, en tres ocasiones, como materiales complementarios por el Ministerio de Educación (MINERD), institución de la que aún espera apoyo para la compra de sus materiales. Además, resaltó los problemas que enfrenta el sistema educativo y la importancia de la formación de los maestros.



Deficiencia en el sistema educativo de República Dominicana



Al preguntarle sobre qué piensa de “que los estudiantes dominicanos de niveles básicos siguen con el más bajo desempeño de la región, según un estudio de la Unesco”, Alcántara Crisóstomo resaltó que “no se le puede echar la culpa solo a los estudiantes”.



“El sistema educativo debe tener un currículo unificado. Hay que ser más insistentes en la educación. Hay universidades que no están formando correctamente a los maestros, principalmente en el área de Lengua Española. Entonces, si usted no tiene buena formación, no puede dar lo que no tiene. Ahí es que viene el gran problema”, argumentó el escritor.



Según Alcántara Crisóstomo, la materia de Lengua Española es muy interesante; todo está integrado, pero lamentablemente en el aula no lo integran. “Muchos maestros sólo se basan en los contenidos de los libros. En mi caso, no me basaba solo a nivel de textos. Existen muchos materiales valiosos para trabajar con los estudiantes que sirven para debates, paneles. Por ejemplo, hay muchos textos en internet a los que los maestros pueden recurrir”, subrayó Alcántara, quien trabajaba en las aulas temas de la actualidad para la discusión grupal.



Asimismo, resaltó la importancia de que los padres inviertan más en los hijos. “Hay que comprarles libros interesantes y ponerlos a leer; también incentivarlos y premiarlos por ello”.



En espera del apoyo del Ministerio de Educación (MINERD)



Alcántara Crisóstomo dice haber pasado por tres etapas. La primera fue del 2003 y 2007, período en que cinco de sus estudiantes obtuvieron el primer lugar en el Concurso Nacional de Ortografía, utilizando sus materiales didácticos. Esto motivó a que las autoridades del Ministerio de Educación le solicitaran que coordinara la parte académica de las olimpíadas de ortografía y lectura que organiza la institución. Del 2007 al 2011, también logró que los estudiantes que entrenaba para el concurso obtuvieran los primeros lugares a nivel nacional y en el extranjero.



Para el 2013, narró que decidió jubilarse para dedicarse al proyecto de sus libros, con el entusiasmo de que las autoridades del MINERD lo apoyaran, sin embargo, no fue así. “El Ministerio nunca me ha comprado un libro, ni para los estudiantes, ni para los maestros. En ese momento invertí mucho y perdí muchos recursos, porque había hecho una gran inversión contando con su apoyo. ¿Por qué me jubilé?



Precisamente para trabajar en mis materiales. Soy educador y donde quiera que vaya, llego con mis materiales”, manifestó Alcántara Crisóstomo, quien aún espera una cercanía y el apoyo de las autoridades.



Sobre sus libros y los que más satisfacción le han dado



En 1999, Alcántara se motivó a escribir el Manual Básico para Mejorar la Ortografía, tras descubrir que los estudiantes tenían problemas en la escritura y trazos.



“Este libro dio fruto a otros como Aspectos Ortográficos y el Manual Práctico de Redacción. En su primera versión fueron aprobados, en el 2003, por el Ministerio de Educación como materiales complementarios”, expresó Alcántara.



El experto en Lengua Española se siente valorado en República Dominicano. “Soy reconocido a nivel nacional por la labor que hice. Cada libro de Emeterio tiene su historia”, destacó.



De sus libros, el que más satisfacción le ha dado, es La Caligrafía, mientras que La Ortografía es el que más puertas le ha abierto. “El Manual Básico es la madre de todos mis libros; el más completo de todos. Trabaja la parte ortográfica, la léxico-semántica, la concordancia, etc”, puntualizó.

La colección está compuesta por siete libros. Félix de la CRUZ

Un combo diseñado “Para Escribir Bien”

La colección “Para Escribir Bien” del profesor Emeterio Alcántara Crisóstomo cuenta con “Caligrafía”, “Ortografía, Léxico y Redacción”, “Manual Básico para Mejorar la Ortografía”, “Aspectos Ortográficos, Léxicos, Semánticos y de Concordancia”, “Guía de Análisis de Análisis y “Manual Práctico de Redacción”, los cuales han sido valorados por el MINERD. Actualmente, Alcántara Crisóstomo organiza competencias de ortografía, oratoria, redacción de ensayos, entre otros. Además, es corrector de estilo de libros, tesis y monografías.