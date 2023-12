La pasión de Starlin por la pasarela y la moda lo hizo incursionar en el 2012 como modelo y, en el 2018, hizo su debut como diseñador

A su corta edad, Starlin de Holma se sigue ganando el respeto y la admiración de sus homólogos y de aquellos que siguen la moda de cerca. Y aunque ha ganado terreno en el mundo de las artes, este no siempre fue su norte. “Estudié cuatro años de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pero aún así terminé en el terreno del arte. Confieso que siempre me gustó, pero nunca pensé que fuera a escudriñar en este mundo con profundidad”.



¿Qué encontraste en la moda y cómo la vives?

Actualmente, puedo decir que la moda es mi diario vivir; un modo de vida y una inspiración para expresar quién quiero ser. Comencé como modelo desfilando para grandes eventos de moda en nuestro país y trabajando como imagen de diferentes marcas nacionales. Esta ha sido la puerta para conocer grandes diseñadores y grandes marcas que me sirvieron de inspiración.



¿Cuántas colecciones tienes a la fecha y qué sello distintivo tienen para identificar que la pieza es tuya?

En mis propuestas hay ocho colecciones: “We are Young”, “Since the 90”, “Urban Chic”, “Stuart Suit”, “Elite Urban”, “RAGE”, “Urban Universal” y “Cápsula de Verano”. El sello con el que me identifico es el estilo fresco juvenil y vanguardista, apostando siempre a correr el riesgo de la aceptación del público.



¿Qué es lo que más disfrutas al diseñar para grandes artistas?

El reto de enfrentar situaciones con diferentes personalidades del arte de diferentes géneros y gremios para poder suplir sus necesidades y lograr captar la atención no sólo del artista sino también de su público.



¿Cuál consideras tu mayor trabajo en el mundo de la moda? ¿Por qué?

Mi mayor trabajo fue la dirección de vestuario en un video de Raw Alejandro y Daddy Yankee, porque me sometí a una presión de directores internacionales por lo importante y riguroso que era el proyecto. Ésto fue un plus para mi carrera, ya que resultó ser súper exitoso.



En el diseño de moda, ¿qué sueños buscas alcanzar?

Sueño con seguir llevando mi estilo a otras culturas y seguir preparándome en el área de la moda.



¿En qué Semana de la Moda internacional has participado?

Tuve el honor de presentar mi colección en el concierto internacional de Venecia. Fue mi primer evento internacional y mi primera salida del país para mostrar mi trabajo. A pesar del sacrificio constante para poder lograrlo, gracias a Dios pude disfrutar y conocer otras culturas como París, Milán, Madrid, etc.



¿Cómo vives el formar parte no solo como diseñador de la semana más importante de la moda en el país, RD Fashion Week (RDFW), sino también como uno de sus organizadores?

Para mí es una grata experiencia, la cual vivo al máximo y disfruto. Cada año, como productor de eventos y director de pasarela de RDFW hago mi dirección con mucho amor y pasión. Muchas personas me dicen no sé cómo haces para sacar tu desfile y el de los demás, y les digo, es estar preparado como profesional en el área a planificar con todo tu equipo de trabajo y disfrutar el proceso .



¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido como diseñador?

Ha sido tener que preparar una colección en menos de un mes para presentarla en Venecia, Italia. Con el proceso de esa línea no podía dormir por muchos días, porque debía tener altos los estándares de calidad. Otro reto fue a la hora de viajar, porque nunca lo había hecho y no tenía idea de cómo era el proceso; casi me deja el vuelo, me perdí en el aeropuerto de Madrid, para luego viajar a Italia y, por último, a Venecia, sin carga, sin internet y sin saber el idioma de ese país y sin saber a dónde iba; hasta que al amanecer un joven de nacionalidad venezolana pudo ayudarme a llegar al hotel. El pasar por esa travesía para presentar mi colección me hizo más fuerte y estar más orgulloso de mí.

