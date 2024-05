La dominicana salió en su rotación final rumbo a la cumbre del Everest, Campamento Base Everest, Nepal

El momento de la verdad ha llegado y la montañista y aventurera Thais Herrera salió ayer a las 11 de la noche, hora de Nepal, rumbo a la cumbre del Everest. Su equipo está compuesto por el montañista y guía ecuatoriano Paul Guerra y por los experimentados sherpas Rinji y Tashi.



El proceso es largo, si todo sale según el plan tomará seis días en los que se incluye ir avanzando a través de retos tales como pasar la cascada del Khumbu, donde deberá atravesar grietas con escaleras, escalar paredes de hielo, entre otros. De igual forma tendrá que escalar la cara de Lhotse y evidentemente pasar por un día de cumbre que se estima entre 14-18 horas a temperaturas de unos -35C.



“Esta parte final de la expedición se inicia luego de 39 días de preparación, donde hemos escalado montañas, practicado en hielo, caminado cientos de kilómetros y vivido unas dos semanas a más de 5,200 metros” indica Herrera. Una vez Herrera alcance la cumbre, se convertiría en la primera dominicana en escalar la cumbre del Everest. “Mi corazón se llena de humildad al iniciar esta parte del trayecto. Me siento muy querida y eso me anima a dar lo mejor de mi”, indica



Dice que lamenta no estar para las elecciones, debido al cambio de la expedición que pasó de ser por Tibet a Nepal por un tema de permisos, lo cual retrasó su retorno al país. “Invito a que vayan todos a ejercer su derecho y deber de votar, apóyenme con eso y sean Team Thais”.



“El día más intento de cumbre en mis redes @thaisherrera se compartirá un enlace para que puedan seguirme en vivo, aunque las fotos las tendremos cuando descendamos”, informó Herrera.



La montañista está realizando un proyecto que ha llamado “Una Dominicana encontrándose en la cima”, que consiste en escalar las montañas más altas de cada continente (7) y esquiar a los Polos Norte y Sur. Actualmente ha escalado 5 de dichas cumbres y esquió al Polo Sur.



Herrera agradece a su familia, amigos y a los aliados empresariales que la apoyan: AFP Crecer, Alpha Inversiones, IMCA, Arroz Premium La Garza, Sirena, Banreservas, Unika, Tactical DR, In Shape y SBC Social Business. Agradeció también a la primera dama, Raquel Arbaje por el apoyo brindado.

Sobre Thais Herrera



Es madre, emprendedora y conferencista. Es ingeniera Industrial con Maestría en Alta Dirección y Finanzas.



Propietaria y facilitadora principal de la Asertiva RD, una empresa especializada en outdoor training y team buildings tanto para empresas como para instituciones educativas. Es además docente en Barna Management School.



Está certificada en storyteller y dinámicas de grupo, Thais, además de montañista, es triatleta, filántropa y la primera mujer dominicana en completar un Ironman, evento del cual ha completado 6 al momento. Creadora el evento deportivo internacional Pico Duarte Express, donde se sube y baja corriendo la cumbre de las Antillas en un mismo día.



Es además filántropa, y participa activamente con algunas reconocidas fundaciones en proyectos sociales. Redes: @thaisherrera @asertivard / Tel. 809 989-2211 Para ver el video en el Canal YouTube de Thais Herrera.