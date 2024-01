Que un bebé se ponga amarillo después de las 24 horas de haber nacido es normal, pero, si ocurre antes o dura más de lo establecido, es un riesgo para la salud del infante

La bilirrubina es una sustancia amarillenta que produce el cuerpo. A ésta la utiliza el hígado para producir bilis, un fluido que ayuda a digerir la comida. “Luego, el hígado metaboliza y elimina la mayoría de la bilirrubina, ya sea por la orina o por las heces”, explicó el doctor Daniel Paiewonsky, quien aseguró que el cuerpo tiene que eliminar esa bilirrubina porque cuando alcanza ciertos niveles se vuelve tóxica.



La hiperbilirrubinemia neonatal



Cuando se nace, el hígado que todavía está “madurando”, comienza a crear la enzima que procesa la bilirrubina en los primeros días de vida. “Es normal que después del primer día de vida todos los bebés se tornen amarillos. Sin embargo, es de preocupar si ocurre antes de esas 24 horas, o persiste más de una semana”, dijo, lo que se convierte en hiperbilirrubinemia, una condición de la que poco se habla, pero que puede afectar la salud de los recién nacidos.



“Este coloramiento amarillo suele persistir hasta la primera semana de vida, luego viene disminuyendo porque el hígado alcanza su nivel de funcionalidad y luego empieza a metabolizar la bilirrubina”, explicó el doctor, que es coordinador del programa Detección Temprana dela Hiperbilirrubinemia de la Fundación Dominican Foundation for Mothers and Infants (DOFMI).



¿Cómo puede afectar la vida de los recién nacidos?

Todo está bien si ocurre después de las 24 horas de vida, hace su pico normal a la semana y la bilirrubina no supera un límite. “Ahora bien, si se hace una medición y supera ciertos valores es un riesgo para la salud del bebé, especialmente, a nivel del sistema nervioso”, advirtió el especialista que recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación en Salud.



De primera instancia está la coloración amarilla, no obstante, si el bebé comienza a presentar también otros síntomas como convulsiones y no reacciona, “es una señal de emergencia de que esos niveles de bilirrubina le están afectando el cerebro, porque es tóxica para las neuronas. Cuando se presentan estos síntomas hay que ingresarlo a intensivos para salvarlo”, destacó.



Estadísticas, detección y tratamiento



Asimismo, el galeno destacó que el país no cuenta con estadísticas disponibles para consultar de manera rápida sobre esta condición. Sobre el método diagnóstico, sostuvo, que se realiza a través de una prueba de sangre. “Se han presentado obstáculos para obtener una medición exacta de la bilirrubina en los bebés. Tenemos ese desafío en el sector público, ya que los métodos y diagnósticos disponibles no son suficientes para poder detectar estos casos a tiempo”, explicó el facultativo.



En lo primero que confían los médicos y residentes es en lo visual y la escala de Craveri, esta última que brinda un estimado de la cantidad de bilirrubina, pero no es certera, destacó durante una entrevista en video para elCaribe, la cual está disponible en nuestra página web y redes sociales. En cuanto a la inspección visual, Daniel señaló que existe el gran desafío de que hay bebés con tez más claras y otros con tez más oscuras, lo que también dificulta el diagnóstico.

Entre un método médico y orientar a las madres

Para la detección temprana de esta condición, la Dominican Foundation for Mothers and Infants (DOFMI) a través del programa Detección Temprana de la Hiperbilirrubinemia creó el bilirrubinómetro transcutáneo, un aparato capaz de detectar la bilirrubina alta en los bebés. Este aparato emite una luz, capaz de analizar la dermis del bebé y calcular la cantidad de bilirrubina. Además de este aparato, por el cual fue galardonado el doctor Daniel Paiewonsky con el Premio Nacional de Investigación en Salud, es necesario que las madres conozcan más sobre esa condición. “Hay detalles que se pueden ver como insignificantes, pero que en este caso, pueden jugar un rol muy importante en la salud del bebé”, concluyó el especialista.