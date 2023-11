Desde sistemas para techos, método de almacenamiento de energía, hasta solución agrícola, fueron creados por los estudiantes a través del programa Solve for Tomorrow

Bogotá, Colombia.- María Guadalupe Bonilla de República Dominicana, Allison Angulo de Costa Rica y Valentina Avetta de Argentina, aunque vienen de diferentes nacionalidades y culturas, tienen algo en común digno de admirar, y es que son jóvenes que se preocuparon por la solución de algunos problemas con los que crecieron en su comunidad y crearon proyectos innovadores para hacer sus aportes a través del programa Solve for Tomorrow de Samsung Electronics.



Hoy, las tres forman parte de los ganadores de proyectos en los que han participado miles de estudiantes de países de Latinoamérica que tienen historias que inspiran y ejemplifican a través de sus propuestas, que integran el sistema STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).



En un encuentro en Bogotá, Colombia, elCaribe pudo compartir con algunos de los estudiantes brillantes que abrieron su corazón para hablar de sus proyectos.



Salcedo, República Dominicana



Desde la provincia Hermanas Mirabal, cinco estudiantes, Melvin Núñez, Eydan Peña, Christopher Mercado, María Guadalupe Bonilla y Darla Castillo pertenecientes al Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro desarrollaron el proyecto “Sistema pasivo de captura y almacenamiento de energía mecánica”, a través del cual crearon prototipos de dispositivos que permiten captar y almacenar energía mecánica generada por las personas en actividades diarias, para luego ser utilizada como fuente de electricidad.



“Sin dudas esta experiencia ha sido una de las que más puedo resaltar. Siento que marcó un antes y un después en mi vida. Muchas personas piensan que la ciencia sólo tiene que ver con técnicas, que es algo muy serio y aburrido, y no es así. Al formar parte de ella, y hacer un proyecto que impacte a la comunidad, te puedes divertir”, explicó Bonilla quien cursa la carrera de Ingeniería en Intec.



Mientras que el profesor del liceo Ender Araujo, expresó que desde el principio está sumergido en el área de ciencia y tecnología. “He llevado múltiples proyectos. Creo que este en particular, es una de las oportunidades más importantes que tiene el país para involucrar las instituciones públicas, ya que en República Dominicana la educación secundaria necesita mucho apoyo”, manifestó.



Identificación de necesidades



En 2016, Valentina Avietta, una estudiante de Argentina, ganó con un sensor para una sociedad insulinodependiente. Identificó una necesidad en la comunidad, porque tiene diabetes. Lo que comenzó como un proyecto en la escuela se convirtió en su tesis universitaria.



Mientras que Allison Angulo junto a Sharon y Bryan, estudiantes de secundaria de la provincia de San José de Costa Rica, profundizaron en los desafíos agrícolas de su comunidad. En este proceso se dieron cuenta de que había una necesidad de llevar tecnología que les permitiera una producción más sostenible y rentable. A raíz de ahí, crearon AutoGreen, un sistema de riego agrícola 4.0 inteligente y autosuficiente.

Propuestas innovadoras

En Río Grande do Norte, Brasil, tres estudiantes de Currais Novos desarrollaron tejas hechas de yeso y paja de coco en un prototipo que preserva el medio ambiente y es más eficiente que los productos de arcilla comúnmente encontrados en el mercado. Con un proyecto en la misma línea, en Colombia, el maestro Hernán Ernesto y sus alumnos ganaron la edición 2022 de SFT con “Coolroof”, un sistema de techado diseñado para reflejar más luz solar y absorber menos calor que un techo convencional. Angustiados por el calor en las aulas, la idea de los estudiantes colombianos surgió por necesidad y logró reducir las altas temperaturas, y mejoraron la calidad de vida de las comunidades que las habitan. Actualmente, la idea está siendo implementada por la escuela participante.