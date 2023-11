Según la psicóloga Heidy Camilo, el agresor somete, controla y domina a su víctima con el uso de la fuerza

Los efectos psicológicos en alguien que sufre de agresión son devastadores, porque puede sufrir desde trastornos de ansiedad hasta estrés post-trauma, explicó la especialista en violencia intrafamiliar Heidy Camilo.



Es por ello que cada 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se alza la voz para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.



Quien está en esta situación, de acuerdo con la psicóloga con consulta en el centro Vida y Familia, desarrolla una respuesta de pánico ante la agresión y futuras agresiones. “El efecto que produce el daño emocional de la agresión va a darse desde el miedo, la culpa, la vergüenza, como una respuesta a esos niveles de pánico”, manifestó.



Camilo aseguró que alguien que ha vivido agresión, en algunas ocasiones responderá a la defensiva, porque estará en alerta constante para no volver a vivir lo que ya vivió. “Esto puede darse desde la respuesta de pánico, la sumisión absoluta, hasta la hiper vigilancia, y por tanto, será muy dado a las respuestas agresivas”, expresó.



Síndrome de la mujer maltratada



Cuando la mujer se mantiene al lado del agresor es por un sinnúmero de elementos, entre ellos, Camilo destacó el síndrome de la mujer maltratada.



“Este consta de varias situaciones subyacentes como es el síndrome de indefensión aprendida, psicológicamente hablando esta persona asume que está atrapada. Este es un pensamiento base del síndrome, no es consciente, es inconsciente. Otro elemento que se destruye es la capacidad de razonamiento crítico”, señaló la profesional de la salud mental.



A nivel social, Camilo afirmó que estamos mirando que las redes de apoyo muchas veces no están presentes, es decir, que esta mujer no cuenta con un soporte social que le acompañe en la difícil tarea de salir de una relación de abuso.



“A veces salen pero, lamentablemente, la misma sociedad, la familia de origen, le insta a que vuelva con el agresor porque es el padre de los hijos, porque llevan muchos años, etc., esto hace que la mujer retorne a una situación de extrema peligrosidad para ella”, reveló.



Asimismo, según Camilo, otro elemento es el pánico, porque si este agresor de manera constante la amenaza de muerte, pues una respuesta de preservar su vida es quedarse con esta persona, por ende, esta mujer va a vivir en un estado de pánico que le imposibilita salir de esta situación.



Ciclo de violencia



El ciclo de la violencia es un factor importante a tomar en cuenta y a considerar, debido a que cuando el agresor se torna agradable, cariñoso, producto de la fase de la Luna de Miel, esta mujer lo que entiende es que este hombre puede cambiar y que está cambiando, sin embargo, no es así.



Entonces, resaltó que una mujer no se queda en una situación de violencia porque quiere, sino porque no puede salir y le cuesta mucho en términos psicosociales, es decir, desde la parte emocional hasta la parte social. También están los elementos económicos, porque si hay un control crónico por parte del agresor se complica más.



¿Cómo puede controlar su vida y salir de ese círculo vicioso?



Para poder salir de este círculo vicioso, primero la mujer tiene que recibir asistencia de un especialista para reconocer los tipos de violencia que está viviendo. En ese mismo orden, para identificar cuáles son las técnicas coercitivas que el agresor está ejerciendo en su contra que la obligan a quedarse. “La violencia busca como objetivo someter, controlar y dominar y para eso se hace uso de la fuerza física o psicológica, para crear en la víctima miedo, vergüenza, culpa, pena”, afirmó Camilo.



Cuando una mujer va identificando todos estos temas, Camilo sostuvo que ella comienza a retomar su capacidad de análisis crítico, su capacidad de toma de decisiones y todo lo que tiene que ver con su capacidad de elaborar un plan estratégico para poder salir de esa situación.



Luego empieza a implementar el tema de búsqueda de fortalecimiento de sus redes de apoyo a nivel psicológico, social, económico y hasta a nivel legal. “La mujer puede salir, pero va a tomarle todo un proceso psico-emocional para poder aprender todo lo antes mencionado”, puntualizó la psicóloga a elCaribe.

Cuando la mujer repite el mismo patrón

Hay mujeres que vuelven y eligen las parejas con la misma personalidad, porque no trabajan la base histórica en sí mismas y vuelven a elegir a otra persona con el mismo patrón. “No se trata de que buscan agresores, sino de que no identifican los patrones base de la violencia, y eso hace que lamentablemente entren en una situación compleja y vuelvan a elegir a personas agresoras”, advierte la psicóloga.