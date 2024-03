Más trajes clásicos que arriesgados marcaron la pasarela de los varones en esta nueva edición de los premios

En la pasarela de la ceremonia que galardona lo mejor del arte dominicano los hombres también posaron y se llevaron sus aplausos. Durante años hemos visto un esfuerzo de ellos por no pasar inadvertidos en la escarlata e ir a la carrera con las mujeres, quienes realmente se llevan muchos méritos. Unos se mostraron atrevidos y jugaron con tonalidades y cortes, sin embargo, fueron más los que se mantuvieron en la línea de los clásico y vanguardista. Esto demostró que se arriesgaron menos este año y se mantuvieron en lo seguro con trajes de esmoquin.



Menos atrevidos, pero elegantes



Aunque la vestimenta de gala que utilizaron la mayoría de los hombres iba en la línea clásica, claramente mostraron diferencia entre sí. Por segunda ocasión el color negro fue el que dominó la alfombra y los trajes más formales. Aunque estuvieron en la misma línea esto no quiere decir que no consiguieron elegancia y en cambio brillaron durante su oportunidad en la pasarela.



Hay que destacar que lograron una noche para recordar, cuidaron su estilismo y cada detalle en su atuendo, con lo que se pudo capturar momentos que quedan para la historia. Tengo que confesar que me hubiese gustado ver más hombres arriesgados con su vestimenta, donde la moda, las tendencias y el atrevimiento formaran parte de esta noche tan especial. Además, que usaran tonalidades más de tendencia o con cortes que estuvieran fuera de lo común, sin perder la elegancia. Los estampados y la extravagancia también fueron dejados de lado por las figuras nominadas a la premiación.



El género que más juega con los estilismos es el urbano, no obstante, este año muchos brillaron por su ausencia.

Vian Araujo, Ricardo Rodríguez, Rafa Rosario, Anthony Álvarez, Emmanuel, Pedro Casals.

De los más atrevidos a los más clásicos



Cuando faltaba poco para las 7:00 de la noche, ya en el Teatro Nacional comenzaron a llegar las primeras figuras que le dieron el otro toque a la alfombra roja de la que no sólo las mujeres son las dueñas. Como todo un vaquero llegó el experto en moda y presentador Jomari Goyso, que siempre hace la diferencia. Por segundo año consecutivo llevó un look reciclado de la mano de la maestra Giannina Azar, Sócrates Mckinney y Secundino Hernández.



Mientras que el estilista Reading Pantaleón, que formó parte de los talentos que conducían la alfombra compartiendo su opinión ante la elección de las figuras, consiguió un buen resultado con un traje muy artístico y que le iba muy bien con su personalidad. Con varias intensidades de color, su traje logró ser muy llamativo.



El cantante Enmanuel esfiló con un traje negro al que le agregó un toque dorado que lo hizo lucir relajado. Rafa Rosario, Francisco Sanchís y Fernando Villalona también proyectaron elegancia con la elección del traje, entre otros.