Durante su visita a RD para desfilar en la semana de la moda, la modelo y actriz boricua habló con elCaribe sobre proyectos y la importancia de la salud mental

Neysha Mendoza siempre ha sido una joven soñadora, lo que la ha conducido, a su corta edad, a triunfar en el mundo del modelaje, periodismo digital y en la actuación. Aunque en un principio quería estudiar biotecnología, fue el mundo de las artes que la atrapó para siempre.



“Empecé en el modelaje desde pequeña y siento que me despertó mi creatividad, mi imaginación y, desde entonces, supe que quería entrar al mundo de las artes”, expresó la modelo puertorriqueña, quien estuvo en República Dominicana para participar en el desfile de la diseñadora cubana Meily Fernández, en RD Fashion Week.



Del modelaje saltó por “error” al mundo de la actuación, así lo confesó a elCaribe. “Un día mi mamá vio una convocatoria y pensó que era de modelaje, pero resulta que era de actuación. Era un campamento llamado Disney Celebrities Actors en el cual me seleccionaron, y así fue como descubrí mi otra pasión”.

Se describió como una joven muy habilidosa en las ciencias y matemáticas, pero al descubrir la magia de las artes y las comunicaciones eso era lo que necesitaba en su vida. Su formación y recorrido como modelo y actriz la impulsó a ayudar e informar a la población sobre salud mental a través de una revista llamada Es Mental y un podcast.



¿Cómo se interesa Neysha por los temas de salud mental?



En sus años de preparación, estudió en la Universidad Río Piedra de Puerto Rico Periodismo, luego hizo una maestría de actuación en Chicago, EE.UU.



“Trabajaba como periodista digital en Univisión mientras estaba haciendo mi maestría en actuación. Estaba haciendo las dos cosas a la vez”, narró. Esa formación la ayudó a ser disciplinada, a tener dedicación y a aprender a organizar la agenda, sin embargo, estaba padeciendo de depresión y ansiedad.

“Estudiaba por el día y trabajaba en la noche. Pasé por depresión y ansiedad. Pude salir buscando ayuda. Reconocí que no podía con toda la carga y poder cumplir con mis responsabilidades de periodista y actriz. No podía dejar ir mi carrera porque era mi futuro. Mis sueños me ayudaban a continuar”, destacó.

A Mendoza le gusta hablarlo de forma libre porque muchos sufren en silencio y no se atreven a decirlo. La joven modelo cree que Dios la puso en esta posición para que pudiera hablar de la salud mental, para que a lo mejor una joven que está encerrada en su cuarto no sienta que está sola y pueda salir adelante.

De acuerdo a Mendoza falta mucho por trabajar con la salud mental, ya que hay mucho estigma. “Hay muchas personas que están abiertas a hablar de salud mental, pero todavía hay resistencia. Siento que ahí descubrí mi deber y la responsabilidad social que tengo”.



Su paso por Miss Universo PR y nuevas propuestas



Mientras se preparaba para el concurso de belleza Miss Universo Puerto Rico en este año, también le llegó una propuesta a la que no podía resistirse: un protagónico de una película puertorriqueña junto a Jean Carlos Canela.



“Me dije a mí misma tengo que hacerlo. El trabajo de periodista y maestría me capacitó a estar bajo presión, a no descansar. Después de grabar, me iba a los ensayos de Miss Universo Puerto Rico para cumplir con las rutinas”, explicó la modelo. Esto le despertó la esperanza a Neysha por la industria en su país.



¿Qué aprendió del concurso?



Según Mendoza, hay quienes piensan que entrar a un certamen de belleza es solamente belleza, pero no. Más allá de eso destacó que hay mujeres líderes, empoderadas y soñadoras como ella. “Aprendí de las mujeres que me rodeaban; hablábamos de salud mental, capacitación profesional, y aprendimos a cómo abrirnos a nuevos caminos”, concluyó.



Entrar al desfile de RD Fashion Week

Neysha Mendoza nunca pensó formar parte de un desfile porque el estándar de la belleza tiene que ser 5,7 en adelante. “Ahora estamos en la era de la inclusión. Estoy muy feliz de representar a la comunidad ‘petit’, que somos más que números, que estatura, que cualquier rasgo físico, somos seres humanos que complementamos el mundo que nos rodea y ahí está la verdadera belleza que viene desde adentro”, puntualizó.