La felicidad es considerada como un estado emocional en el que las personas sienten satisfacción, plenitud o conformidad al experimentar circunstancias que resultan agradables para sí misma.

Con el propósito de resaltar el importante papel que juega este estado anímico en todo el mundo, el 20 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Felicidad.

La fecha, instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además busca reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

El informe sobre la Felicidad Mundial 2022, publicado por la ONU, sitúa a la República Dominicana en la posición número 69 de 146 países, con una evaluación de 5.737 dentro del ranking.

En virtud de esta conmemoración, elCaribe conversó con el experto en psicología, Dr. Pablo De Los Santos, para destacar los principales aspectos en torno a la felicidad. A continuación nuestras preguntas y sus respuestas:

– elCaribe: ¿Cuáles son los principales factores influyen en la felicidad?

Dr. De Los Santos: Para una persona sentirse feliz es determinante su identidad, es decir, la valoración que la persona tenga de si misma.

No necesariamente lo que la persona tenga, materialmente hablando, determina qué tan feliz sea, sino esa satisfacción interior que siente. Saber que es alguien que tiene valor, sentido de pertenencia y que es importante.

– elCaribe: ¿Es el factor económico primordial para la felicidad?

Dr. De Los Santos: No se le puede poner rostro a la felicidad.

El dinero puede contribuir, pero no es esencial. Muchas personas tienen dinero pero no son felices.

Cuando se tiene un vacío interior en el que el individuo no se valora o no se considera que es importante aunque tenga dinero ese vacío va a estar ahí. Eso no lo llena. Nosotros decidimos ser felices.

– elCaribe: ¿Es la felicidad momentánea o un estado continuo?

Dr. De Los Santos: No todo el tiempo la persona va a estar en un estado de felicidad estacionaria, porque la tristeza también puede presentarse por momentos que se dan o situaciones ajenas a su voluntad.

Pero, se tiene que aprender a gestionar la felicidad. No se puede permitir que los demás lo harán feliz. Ser felices, es una decisión.

elCaribe: ¿Cómo se gestiona la felicidad?

Dr. De Los Santos: Para gestionar la felicidad lo primero es querer ser feliz. Cuando una persona quiere, en verdad, va a dar los pasos necesarios, por ejemplo, manejar un pensamiento que le genere bienestar, que lo impulse y lo encamine hacia ese propósito.

Tiene que evitar un pensamiento que lo esclavice. A veces el pensamiento puede hacer malas jugadas y hacer que se quede estancado o estacionado con esa fijación que no le permite ser feliz.

De ahí que el pensar adecuadamente juega un papel muy importante y es una herramienta que le va a permitir afrontar cualquier situación que venga en la vida.

elCaribe: ¿Cómo beneficia la decisión de ser feliz?

Dr. De Los Santos: Cuando se decide ser feliz se liberan sustancias que van a ser favorables para el cuerpo, lo activa con una energía extraordinaria. Hay personas que la felicidad los mantiene rejuvenecidos.

Igual, no solamente beneficia a la persona misma, sino que esta va a influenciar a quienes le rodean, porque la felicidad es contagiosa. Se conecta, hace empatía con los demás, con más facilidad y alegría.

Entonces hay que vivir el día a día felices.

No se puede decidir ser feliz mañana, es hoy, con lo que se tiene, con las personas cercanas. Hay que aprovechar ese momento porque no se sabe cuándo será la última vez.

elCaribe: Quienes están en medio de una situación difícil ¿Cómo pueden ser felices?

Dr. De Los Santos: Siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad. A veces se considera lejos pero, en ocasiones, está dentro de sí mismo y no se da cuenta.

Es simplemente tomar la iniciativa y la decisión. Entender que para ser feliz no se tiene que tener todo, solo entender que merece ser feliz. Hacer las cosas que a su entender le producen gozo y alegría, no posponerlas.

No hay que ponerle rostro a la felicidad. No tiene que esperar tener una casa, un auto, un buen trabajo, sino ser feliz con lo que se tiene.