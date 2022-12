 Talento dominicano gana beca para estudiar gastronomía en España

Email it

El joven talento Audry Orangel Brito Nolasco, obtuvo el primer lugar en la actividad de clausura de la tercera edición del Diplomado de Cocina Creativa. El joven de San Pedro de Macorís ganó una beca para estudiar en un taller de perfeccionamiento de técnicas culinarias. La escuela a la que irá es Basque Culinary Center de España, una institución académica destacada en la gastronomía a nivel mundial.

La iniciativa del Diplomado de Cocina Creativa es impulsada por el empresario Danilo Díazgranados y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Durante ocho semanas la iniciativa potencializó a los conocimientos gastronómicos de 20 jóvenes promesas de la cocina dominicana pertenecientes a la zona Este del país.

Los participantes recibieron formación culinaria de alta calidad en un formato académico de 75 horas. El curso fue impartido en 4 módulos sobre la introducción a la cocina creativa. Así como la cocina original y contemporánea para la creación; la nueva tecnología de la cocina y estilos de la cocina creativa. Lo anterior, de la mano de grandes profesionales y docentes en materia culinaria a nivel nacional.

“Sabemos que el trayecto ha sido arduo, pero al final, trae como recompensa la satisfacción de poder realizar este proyecto. El diplomado se caracterizó por transmitir a estas jóvenes promesas culinarias la realidad que se vive en la cocina. Asimismo, se plasmó en cada encuentro valores como la disciplina, la consistencia, la perseverancia y el esfuerzo para obtener éxito en el campo”, expresó Carlos Guerro, coordinador de la Escuela Hotelera de INFOTEP.

Geral Pío Benitez, Danilo Díazgranados, Audry Orangel Brito Nolasco y José Andrés Peguero Guzmán Audry Orangel Brito Nolasco y Danilo Díazgranados.

Durante la actividad de clausura el empresario Danilo Díazgranados y el coordinador de la Escuela Hotelera, Carlos Guerrero, junto a otros docentes del INFOTEP, reconocieron a los participantes del diplomado. Los estudiantes cumplieron con las horas prácticas y teóricas del programa formativo y obtuvieron una participación destacada en sus diversas evaluaciones.

Segundo y tercer lugar

Cabe destacar que los galardonados en segundo y tercer lugar fueron Geral Pio Benítez, de San Pedro de Macorís y José Andrés Peguero Guzmán, de La Romana. Ellos fueron premiados con pasantías gastronómicas en importantes complejos turísticos en República Dominicana.

“Agradezco esta oportunidad que me da INFOTEP y el señor Danilo. Al igual que todos mis compañeros, luché para esto, y aunque hubo momentos complicados en el camino, nunca me detuve. Ver el talento y esfuerzo de mis colegas me sirvió de inspiración e impulso para dar lo mejor de mí”, fueron las palabras de Brito Nolasco, ganador de una beca completa para estudiar en el Basque Culinary Center.

Finalmente, el empresario Danilo Díazgranados expresó su entusiasmo por contribuir a que estos jóvenes talentos puedan alcanzar sus metas y prepararse profesionalmente en temas de gastronomía. “Nos llena de orgullo que Audry sea el ganador de esta tercera edición del diplomado, el cual le ha servido de herramienta y medio propicio para que pueda tener una nueva experiencia académica en europa, la cuna de la gastronomía mundial, donde seguro podrá mejorar y perfeccionar sus técnicas en la cocina,” agregó el empresario.