Las agencias de viajes agregan este medio de transpore como destino en los tours y cobran entre US$49 y US$120 por persona para el recorrido

El teleférico de Santo Domingo traslada a diario a miles de pasajeros a sus trabajos y centros de estudio. Pero más que ser un medio de transporte, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Santo Domingo.



El recorrido que dura aproximadamente 45 minutos entre la ida y la vuelta, da a los turistas un baño de pueblo. Más allá de la intención de hacer turismo, al hacer el paseo se chocan con una realidad con poca promoción, turísticamente hablando. Desde las alturas los ciudadanos de otros países, conectan con el estilo de vida de algunos de los lugares más marginados del país y la triste contaminación que los arropa.



Sin embargo, esa perspectiva no desenfoca a los turistas de disfrutar del trayecto y apreciar la cultura local y el calor de los dominicanos. Hay muchas cosas que apreciar, como la música que se escucha desde los distintos negocios y las casas, los coloridos murales pintados en los edificios, la gente que hace sus quehaceres o disfruta de una fiesta o los residentes de Gualey que se dan un chapuzón en los balnearios cerca del río.



Para Marta Gálvez, una turista española que visitaba el país por primera vez, su experiencia fue impactante en todos los sentidos según comentó a elCaribe. “Era la primera vez que recorría una ciudad desde un teleférico. Fue algo que jamás olvidaré. Desde ahí se podía apreciar las diferentes zonas de la ciudad, desde los altos y llamativos edificios de Piantini a las casitas más humildes de los barrios con el bullicio de la gente y la música en sus carros. Se respiraba sea donde sea felicidad y vitalidad, esa manera tan característica y vital que tenéis los dominicanos de ser”.



Otra turista española que también compartió con elCaribe su experiencia es Nadín, que mientra viajaba en una de las cabinas sobre el río Ozama señaló que la experiencia fue algo increíble. “Lo mejor es irte con un dominicano que te lo enseñe todo, los barrios y lo mejor de aquí, que hay muchas cosas. Es una experiencia que se tiene que vivir”.



El teleférico consta de tres estaciones y cuenta con 195 cabinas que pasean a los turistas sobre populares sectores de Santo Domingo, entre ellos Gualey, Los Mina, Sabana Perdida, Salomé Ureña, Villa Blanca, La Barquita, Cerros del Paraíso, Los Tres Brazos y Los Cantares, el protagonista de todo el trayecto es el largo Río Ozama, adornado por los árboles en sus imediaciones. También se distruta desde las cabinas la vista al puente Francisco del Rosario Sánchez, que queda paralelo a la vía del Metro por donde pasa constantemente un tren que corre a la par con los carros en la avenida.



A pesar de que no hay un plan turístico formal establecido, los visitantes cuentan con facilidades para hacer su experiencia más amena. Igor Maldonado, técnico del departamento de comunicaciones de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), habló sobre ese tema durante un recorrido.



La Opret está totalmente desligada de los paquetes que ofrecen los agentes turísticos y no acepta ningún convenio, aunque sí sirven como guía para orientar a los visitantes y asistirlos en lo que necesiten.



“La visita la hacen los turistas de manera voluntaria, en la mayoría de los casos las agencias turísticas ponen el teleférico dentro del paquete que les oferta. Tenemos un protocolo cuando están aquí, si necesitan una información se les asigna un personal que aunque no esté directamente con ellos, sí les va dando seguimiento. Además, la estación Eduardo Brito cuenta con parqueos para ellos. Tienen todas la facilidades para que su experiencia sea lo más satisfactoria posible”.



Igor culmina indicando que el hecho de que, a pesar de que vengan de manera espontánea o con agencias, hagan su proceso como un usuario normal. “Al ser ellos mismos que compran su boleto, realizan un ejercicio hermoso que da la sensación de una experiencia completa”.

Turistas en la estación de Sabana Perdida.

Tour y agencias

Las agencias turísticas y organizadores de viajes han encontrado una nueva forma de negocio al incluir el Teleférico de Santo Domingo como otro de sus destinos turísticos en sus servicios. Los precios para visitar el Teleférico y hacer este recorrido van desde los 49 dólares por persona, equivalentes a RD$2,700, hasta US$120, con otras actividades, equivalentes a RD$6,600 por persona.