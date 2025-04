Uno de los principales esfuerzos de la universidad es la modificación de sus edificios para hacerlos accesibles

Para que la Universidad Católica Nordestana (UCNE)lograra avances en la inclusión, se realizaron inversiones para transformar sus infraestructuras y garantizar que ningún estudiante se sintiera excluido.



Así lo informó el reverendo padre Isaac García de la Cruz, rector de la universidad, durante el acostumbrado desayuno especial de este diario. Esta transformación, “ha sido un proceso muy costoso, porque hemos tenido que reconstruir, pero poco a poco lo seguimos adaptando”, señaló García de la Cruz, quien estuvo acompañado de Martín Ortega Then, vicerrector académico; Juan Castillo Castillo, vicerrector de Investigación y Posgrado; Fraddy Martínez Vargas, vicerrector Administrativo Financiero y Maridalia Lora Abreu, directora de comunicaciones.



Transformación del campus



Según García de la Cruz: “Por encima del 50 por ciento, nuestros espacios ya han sido adaptados, eliminando así bloqueos como aceras, contenes y entradas al edificio, y seguimos trabajando para modificar todo lo que represente un obstáculo”.



El último edificio construido, el de Ciencias de la salud, está diseñado para que cualquier estudiante con movilidad reducida pueda llegar a la cuarta planta sin obstáculos mediante el uso de rampas y ascensores, sostuvo el rector.



Además, el reverendo padre subrayó que el edificio administrativo se transformó para concentrar todos los servicios educativos, administrativos y de apoyo en la primera planta, para facilitar el acceso de los estudiantes a todos los servicios sin necesidad de desplazarse por todo el campus.



“En ese orden, lo que estamos haciendo es quitar barreras arquitectónicas, psicológicas y mejoramos los accesos”, puntualizó sobre uno de los objetivos de la Universidad.

Se adaptan a las necesidades de los estudiantes con discapacidad



Tan pronto como un estudiante se inscribe y se identifica con algún tipo de discapacidad, García de la Cruz afirmó que se toma en cuenta su situación. En caso de que aún no se haya adaptado el edificio correspondiente, todas sus materias se asignan en la primera planta, para asegurar que el estudiante no tenga que enfrentar barreras físicas.



“De esta manera, los que deben adaptarse son los profesores y compañeros, para garantizar que el estudiante pueda acceder a sus clases con comodidad y sin obstáculos”, explicó sobre el compromiso que tienen con esta población.



Asimismo, la Universidad implementó la traducción simultánea en muchos de sus eventos, permitiendo que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la información en lengua de señas. También se están llevando a cabo programas de formación para atender a personas con autismo, con el objetivo de ofrecer una educación más inclusiva en el futuro.



Reconocimiento por la inclusión



De acuerdo a García de la Cruz, la universidad recibió el sello de inclusión otorgado por Conadis, por promover la integración de personas con discapacidad en el ámbito educativo. La institución también está formando a su personal en el uso del lenguaje de señas y en la atención a personas con autismo, ampliando así su capacidad para ofrecer una educación inclusiva y accesible.



Actualmente, la Universidad no cuenta con programas académicos específicamente enfocados en la discapacidad, sin embargo, García de la Cruz espera que en un futuro puedan incorporar esa posibilidad en sus programas.

Trabajan en la adaptación de los edificios.

Inclusión digital

La Universidad Católica Nordestana también tiene pasos importantes en la inclusión digital. Según el rector, reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, la creación de una página web inclusiva es una prioridad que permite que las personas con discapacidad la activen para poder leer y escuchar la información disponible, lo que elimina las barreras digitales. “Nuestro objetivo es que ninguna persona se sienta excluida, tanto en los servicios como en la parte académica”, concluyó García de la Cruz.