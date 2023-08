Ex de David Ortiz: "Algunos quieren una pareja, otros una marioneta"

Tiffany, ex de David Ortiz y madre de dos de sus hijos, anunció públicamente su separación del ex grandeliga en diciembre de 2021 en una publicación en su cuenta en Instagram.

«Durante los últimos 25 años, David y yo hemos compartido una hermosa aventura en el amor y la asociación. Hemos tomado la decisión de ir juntos a una nueva fase de nuestro viaje de vida, no como pareja, sino como amigos y co-padres de nuestros increíbles hijos» escribía Tiffany en aquella recordada publicación.

No obstante, la también empresaria mantiene en esa red una muy activa comunidad de seguidores que celebran con ella las instantáneas de su vida luego de 25 años de relación. Y no son pocos lo que cuestionan la separación de la pareja.

Uno de estos comentarios se hizo viral esta semana. En un reciente video publicado por la ex de David Ortiz, donde aparece compartiendo momentos con familia y amigos, un usuario le lanzó la siguiente frase. «I don’t understand how Big papi change this lady for la chapeadora». (No entiendo cómo Big Papi cambió a esta mujer por la chapeadora).

Lo que no esperaban los seguidores era la respuesta de la propia Tiffany al comentario. «Some guys want a partner others want a puppet». (Algunos chicos quieren una pareja. Otros quieren una marioneta).

El comentario de la ex de David Ortiz generó decenas de reacciones

Las respuestas a la ex de David Ortiz

Rápidamente, el comentario de la ex de David Ortiz generó decenas de reacciones de sus seguidores, quienes claramente relacionaron su comentario con María Yeribel Martínez, la actual pareja del miembro del Salón de la Fama de la MLB.

«Absolútamente», «Hay niveles», «Es como intentar descubrir por qué las moscas comen m… en lugar de miel», «Aprenderá, tarde o temprano aprenderá», «No creo que pueda aprender. Hombres así envejecen con tal mentalidad. Pura maldad», «Fue lo mejor. Ahora estas millonaria, feliz, en paz, y sin aguantar cuernos» fueron algunos de los comentarios a la reacción de la ex de David Ortiz.