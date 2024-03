ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York, 27 mar (EFE).- El psicólogo, educador y autor Daniel Kahneman, que en 2002 ganó el premio nobel de Economía sin haber estudiado economía, murió este miércoles a los 90 años, según informó su pareja al New York Times, la también sicóloga Barbara Tversy, quien no indicó el lugar de su deceso.



Kahneman (Israel, 1934), que compartió el premio nobel con Vernon Smith, se destacó por demostrar cómo los humanos toman decisiones, particularmente en situaciones de incertidumbre, lo que se puede ver en el fenómeno de la aversión a las pérdidas.



El psicólogo, que vivió en Manhattan, empleó su formación como psicólogo para avanzar en lo que se dio en llamar economía del comportamiento.



Su trabajo, que realizó en su mayoría durante la década de 1970, llevó a repensar temas como la negligencia médica y las negociaciones políticas internacionales, lo que analizó, principalmente junto a Amos Tversky, un psicólogo cognitivo de a Universidad de Stanford, con quien trabajó gran parte de su carrera señalan medios locales.



Su investigación ayudó a establecer el campo de la economía conductual, que aplica conocimientos psicológicos al estudio de la toma de decisiones económicas, pero también tuvo un efecto de gran alcance fuera del ámbito académico, destacó The Washington Post.



Daniel Kahneman, que pasó su infancia en Francia donde sus padres llegaron en la década de 1920, descubrió que las personas dependen de atajos intelectuales que a menudo conducen a decisiones equivocadas que van en contra de sus propios intereses y que esas decisiones ocurren porque los humanos «están demasiado influenciados por acontecimientos recientes».



Su reconocimiento público se basó en gran medida en su libro ´Pensar, rápido y lento´, que se publicó en 2011y se colocó en las listas de los más vendidos en ciencia y negocios, en el que explicó sus hallazgos con un estilo de escritura atractivo, utilizando viñetas ilustrativas con las que incluso los lectores no profesionales podían interactuar, destacó el New York Times.



Gran parte de su trabajo se basa en la noción (que él no originó sino que organizó y avanzó) de que la mente opera de dos modos: rápido e intuitivo (actividades mentales con las que más o menos nacemos, llamado Sistema Uno), o lento y analítico, un modo más complejo que involucra experiencia y requiere esfuerzo (Sistema Dos), señala además el diario.



«Soy el abuelo de la economía del comportamiento”, dijo al Times en 2016 cuando le entrevistaron para este obituario, destacó además el rotativo.



Daniel Kahneman, que en 2002 obtuvo el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, enseñó en la Universidad Hebrea de Jerusalem, en la Universidad de Columbia Británica, en la de California en Berkeley y en la de Princeton. EFE