Fans de Piqué lanzan una canción para atacar a Shakira

Los fans del ex futbolista español Gerard Piqué, encabezados por el DJ y productor español Sansixto, lanzan una canción para responderle a Shakira y su polémica sesión musical con el productor argentino Bizarrap, Bzrp Music Sessions vol 53 en dónde le tiró duros dardos a su ex y a Clara Chia Martí, la mujer por la que la reemplazó.

Los fans de Piqué están muy activos y crearon un canción para tirarle a Shakira. Su título ya es toda una declaración de intenciones. Principalmente dirigidas a las acusaciones reales contra la colombiana sobre sus fraudes con la Agencia Tributaria Española, que la acusa de haber evadido más de 14 millones de euros en impuestos.

Con una buena improvisación, los fans del ex futbolista del Barcelona FC, se tomaron en la tarea de escribír toda una letra llena de duros dardos en contra de la intro de Waka Waka.

Si paga Hacienda, se queda sin nada

Ven, declara,

Solamente tú, la gata más picada

Tengo 10 Rolex puedo tirar uno

Un poco de Chía pa’ tu desayuno

Llevo con ella desde los 21

Yo con un Twingo tiré al 22

Me salió el bingo, me fui como un boss

Un Rolex pa’ el lunes

Casio pa’ el domingo

Mejor no me llores, ya no soy el mismo

Solo quieres ser el centro de atención,

moviste al rey, no soy el peón

Desde que no estás, yo estoy mejor

No vuelvo pa’ atrás aunque cueste un millón

Mucho bla bla detrás de la pantalla

No me importa tu size si no das la talla

Las mujeres facturan, pero tú no de-claras

Ven, declara…

Solamente tú, la gata más picada

No es un reemplazo, es una mejora

Veo en mi Casio que llega tu hora

Deja de jugar y dame la bola

Se nota la envidia, te devora

Claramente, tú ya no vales nada

Una loba de verdad, tiene manada

Te va a tocar mirar desde la grada

Si vas a facturar, también declara…

El video cuenta con más de cien mil reproducciones en la plataforma de YouTube, y aún no ha sido del todo descubierto por parte de los fans de Shakira, quienes no han dudado en atacar a Piqué y a Clara Chia Martí.