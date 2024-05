Mahoammad Rasoulof, uno de los más destacados cineastas iraníes, ha sido condenando por el régimen de ese país a ocho años de cárcel, azote a latigazos y expropiación de bienes.

Probablemente se trate de una presión para el retiro de la Selección Oficial del Festival de Cannes de su nuevo filme The Syed of the sacred fig

La noticia ha caído como una bomba en el mundo del cine. No solo porque expone una vez más la naturaleza del gobierno iraní, sino también porque se trata de un galardonado creador de obras cinematográficas, conocido en el mundo entero.

La semilla del higo sagrado (título en español) es el décimo filme de Mohammad Rasoulof.

Originalmente, Rasoulof estaba programado para participar en el Festival de Cine de Cannes de 2023 como miembro del jurado de la sección Una Cierta Mirada.

Tras el anuncio de la selección de Cannes, las autoridades iraníes interrogaron al elenco y al equipo, les prohibieron salir del país. También los presionaron para convencer a Rasoulof de que retirara la película de la programación del festival.

Este miércoles 8 de mayo de 2024, el abogado de Rasoulof anunció que el director había sido condenado a ocho años de prisión, además de flagelación, multa y confiscación de sus bienes.

Hace dos semanas, un tribunal revolucionario condenó a la pena de muerte al rapero Toomaj Salehi por sedición. Así mismo por supuesta propaganda contra el sistema e incitación a los disturbios por apoyar esas protestas en las que se pidió el fin de la República Islámica.

Hasta el momento, el filme se mantiene en la Selección Oficial de Cannes. Le acompañan filmes de Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino, Gilles Lellouch, Sofia Coppola, Cronnenberg, Kirik Serebennnikov. También de Yorgos Lanthimos, Jacques Audiard, Ali Abassi y Jia Zhang-ke, entre otros.

Un director premiado

Rasoulof ha recibido varios premios de primer nivel a nivel mundial. En 2010, fue detenido en el set de rodaje y acusado de filmar sin permiso.

Fue condenado a seis años de prisión, posteriormente reducidos a un año.

En septiembre de 2017 le confiscaron el pasaporte a su regreso a Irán y se denegó el permiso de salida del país.

El 23 de julio de 2019, Rasoulof fue condenado por el Tribunal Revolucionario Islámico de Irán a un año de prisión. Así mismo a dos años de prohibición de salir del país y de participar en actividades sociales y políticas por su película Un hombre íntegro.

Se le acusa de «reunión y confabulación contra la seguridad nacional y de propaganda contra el sistema». En agosto de 2019 Rasoulof recurrió la sentencia.

El 4 de marzo de 2020, Rasoulof fue condenado a un año de prisión por tres de sus películas. Estas son consideradas «propaganda contra el sistema».

El veredicto también incluía la prohibición de hacer películas durante dos años.

Fue arrestado en julio de 2022 después de criticar la represión del gobierno contra los manifestantes en la ciudad de Abadan. Esto por el mortal derrumbe de un edificio.

Fue puesto en libertad temporalmente en febrero de 2023 debido a su salud.

Rasoulof fue posteriormente indultado y sentenciado a un año de prisión y a dos años de prohibición de salir de Irán por «propaganda contra el régimen».

Ahora la nueva condena agrega una ignominia más a la larga hoja de arbitrariedades del régimen del Ayatollah Alí Jameiní.

Obras de Rasoulof

Su película Goodbye (Be Omid e Didar) se estrenó en el Festival de Cannes de 2011 en la sección Un Certain Regard. Allí ganó el premio a la mejor dirección.

Noura (Leyla Zareh) es una abogada cuya licencia ha sido revocada por el gobierno, ya que sus intentos de escapar se topan con obstáculos cada vez mayores. Evocando una sensación de temor y desesperación, Rasoulof construye una metáfora adecuada a las presiones embrutecedoras que enfrentan muchos en el Irán actual.

Su película Manuscripts Don’t Burn también se proyectó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2013.​ Obtuvo el Premio FIPRESCI.

Es un drama sobre un intento fallido de matar a escritores iraníes que viajaban en un autobús en 1996. Se proyectó también en la sección Contemporary World Cinema del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2013.

El aplaudido largometraje Un hombre íntegro obtuvo el máximo galardón de la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes de 2017.

Este es un drama sobre la corrupción y la injusticia en la sociedad iraní.

Eres el oprimido o tienes que unirte al opresor para sobrevivir.

Mientras La vida de los demás fue galardonada con el Oso de Oro de la Berlinale en la Selección Oficial. Esto fue en la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. También ganó el Premio de Cine de Sídney en 2021.

Prohibida en Irán, la película relata cuatro historias sobre la pena de muerte en Irán.

Rasoulof explicó que la película trata sobre «personas que asumen la responsabilidad» de sus acciones y que cada historia «se basa en mi propia experiencia».