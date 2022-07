Email it

A poco de cumplirse los dos meses de separación, surgen nuevas versiones periodísticas en torno a la separación de Shakira y Piqué, entre ellas una que señala una importante cifra que Shakira habría puesto en la mesa. En específico, para poder marcharse con sus hijos de España.

Según el programa online Chisme no like, Piqué intenta acercamientos con Shakira con la intención de recomponer el vínculo. Pero ella habría quedado muy herida por la traición y no estaría dispuesta a una reconciliación.

Al mismo tiempo, la misma fuente asegura que hubo una propuesta económica por parte de ella para alejarse de Barcelona junto a los hijos de ambos. La cifra que Shakira le habría ofrecido a Piqué, trascendió, sería de dos millones de dólares. Este monto, aunque no pareciera significativo para él, sería para pagar una pequeña deuda suya. Asimismo, para cubrir los gastos de pasajes en primera categoría para cuando él quiera visitar a sus hijos.

Dónde se instalaría Shakira con sus hijos

Chisme no like también apuesta a que Shakira se mudará a Miami. Allí se instalará en una mansión de su propiedad, muy cerca de otras figuras latinas.

Desde allí podría enfocarse en un nuevo ciclo para su carrera.

La cantante y el futbolista tuvieron doce años de vínculo. Se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010, en el cual ella hizo el show de clausura del evento.

Ella había estado en un noviazgo de varios años con Antonio De la Rúa, quien había sido su manager. Con los años, surgieron teorías que indicaban que todavía estaba con De la Rúa cuando comenzó su noviazgo con Piqué.

Además, la separación entre ellos implicó millonarias demandas por parte de él. En 2012, De la Rúa intentó congelar bienes de una cuenta de Shakira en Suiza, pero un juez lo impidió.