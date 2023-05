La fiesta más latina de la WWE con victoria de Bad Bunny en Backlash

ESCUCHA ESTA NOTICIA

En la historia de la WWE, pocas veces los latinos han tenido noches espectaculares. En Backlash desde Puerto Rico, la compañía de lucha libre, enalteció a todos los latinos, desde Bad Bunny, pasando por Carlito y hasta Zelina Vega.

Se sabía que sería una noche de latinos, por latinos y para los latinos, pero lo que se vivió en Puerto Rico, fue absolutamente salvaje. Se abarrotó la arena y en ningún momento dejaron de gritar por sus favoritos.

La cosa es que, los creativos de WWE tenían preparadas grandes cosas para cuando los luchadores latinos hicieran su aparición y dieron algunos spoilers con Savio Vega al inicio del evento, mítico luchador de Puerto Rico.

Los highlights de Backlash con Bad Bunny, Zelina Vega y el regreso de Carlito

Comenzamos con la ovación que se llevó Zelina Vega en varias partes de su lucha titular ante Rhea Ripley, porque fue algo que conmovió a todos en la arena en Puerto Rico.

Zelina Vega no olvidó sus orígenes y primero, apareció con un atuendo que llevaba los colores de la bandera de Puerto Rico, y mientras la presentaban, soltó unas lágrimas de felicidad y agradecimiento en Backlash.

Zelina Vega is dedicating this match to her father. What a moment. #WWEBacklash pic.twitter.com/vitxy9aQ3m — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) May 7, 2023

Pero, lo más esperado de la noche fue la pelea entre Damian Priest y Bad Bunny, porque todo este evento se dio en Puerto Rico, gracias al ‘Conejo Malo’.

Y desde que hizo su aparición, fue una auténtica locura, la arena rugió como pocas veces se ha escuchado en la WWE y llegó preparado para la pelea con una entrada apoteósica al ritmo del “Chambea”.

Bad Bunny entrance with the song "Chambea" in #WWEBacklash pic.twitter.com/lmxEH5VYRv — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 7, 2023

Como era una pelea sin descalificación, los miembros de Judgment Day (Finn Balor y Dominick Mysterio, amigos de Priest) hicieron su aparición para atacar a Bad Bunny.

Bad Bunny no estaba solo, porque Rey Mysterio apareció para ayudarlo, pero no logró mucho. Y es aquí, donde Backlash se volvió una caldera que explotó con varios regresos.

Primero, Savio Vega y su clásico chaleco de Puerto Rico aparecieron para golpear a Finn Balor. Segundo, la música de Carlito sonó y la arena gritó.

Todo esto ayudó para que Bad Bunny venciera a Damian Priest en Backlash, toda la LWO se subió al ring y con la bandera de Puerto Rico para celebrar a todos los latinos como pocas veces se ha dado en WWE.