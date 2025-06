Nueva York.-El artista urbano Low Musix ataca en la escena musical con la candente promoción de su más reciente sencillo “Cookie”, una propuesta que promete poner a bailar en este verano.

Nacido en la República Dominicana y criado entre Nueva York y Puerto Rico, Engers A. Rivas , nombre real del cantante, no es un novato en la escena. Ha trabajado con pesos pesados del género como Jowell y Randy, Lito Kirino , Fronti, El Cherry Scom, Jayden El Antidema, Damm Goldo, entre otros cantantes urbanos que respaldan su talento y versatilidad.

“Cookie”, su nueva joya musical, fue producida por el reconocido El Idealista, y cuenta con una mezcla impecable de la mano de X Zion The Traks.

Pero este no es solo un tema más. Para Low Musix, representa un momento especial en su carrera: “Con el nacimiento de Cookie espero que el público amante de lo comercial me reconozca. No solo hago trap, también hago música positiva, bailable, para las nenas y las discotecas. Mi lápiz da para todo”, expresó con entusiasmo el cantautor.

Su historia con la música empezó desde la adolescencia, cuando comenzó a escribir versos y a soñar con llenar escenarios. Hoy, ese sueño sigue latente, y “Cookie” llega como una carta de presentación a un público más amplio, con un ritmo contagioso y una letra pegajosa que promete ser tendencia en las playlists de todo el mundo.

Si algo tiene claro este talentoso dominicano, es que no hay género que su pluma no pueda dominar.