Madre de Miss Puerto Rico ataca a República Dominicana y Venezuela

El resultado del Miss Universo 2022 sigue generando controversia, y ahora no solo por la ganadora, porque ahora las representantes de República Dominicana y Venezuela recibieron un ataque de manos de la madre de Miss Puerto Rico, Ashley Cariño.

La Miss Puerto Rico, Ashley Cariño, conformó el top 5 junto a Miss Venezuela, Amanda Dudamel, Miss Miss República Dominicana, Andreina Martínez, Miss Curacao, Gabriëla Dos Santos, y la finalmente coronada Miss USA, R’Boney Gabriel. Todas se sometieron a la ronda de preguntas para reducir el grupo a tres, quedando Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana en la carrera.

Finalmente, la elección de la Miss USA, R’Bonney Gabriel, como ganadora generó un revuelo en las redes, recordando su polémico triunfo el año pasado en Miss USA, cuando la acusaron de fraude.

La descarga de la madre de Miss Puerto Rico contra República Dominicana y Venezuela

Ahora, la nueva polémica la agrega Arline Cariño, madre de la Miss Puerto Rico. A través de una publicación en Facebook, la mujer descargó a las representantes de República Dominicana y Venezuela. De la primera dijo que «no merecía estar ni en el Top 16», mientras que de la segunda dijo que «compró su clasificación».

«República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo via acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top3, lo siento», dijo la madre de Miss Puerto Rico.

Asimismo, enfiló su descarga a la Miss Venezuela. «De Miss Venezuela investiguen ustedes quien auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen».

La Sra. Cariño hace referencia al hecho de los trajes de baño usados en el el certamen pertenecen a la marca de la Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera, quien hasta hace poco formó parte de la directiva de la Organización Miss Venezuela.

La mamá de la Miss Puerto Rico borró el mensaje de la red social cerca del mediodía de este lunes. No obstante, medios como El Nuevo Día de Puerto Rico y Telemundo lograron capturar parte de la imagen.

Agregó la señora Cariño. «Para el que sabe está de más decir que a Ashley le hicieron una pregunta elemental y la respuesta de Ashley hizo grande la pregunta ya que le subió tres dimensiones. Ashley mínimo tenia que entrar a las 3 finalistas pero por que no entró? Por que sabían que opacaría con su belleza e inteligencia a la ya escogida».

De igual modo, la madre de la Miss Puerto Rico descargó a la Organización Miss Universo. “Que pena me da que el Universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz. Algo que siempre le destaco a mis hijos es que los valores no son negociables y lo que no viene es por que no conviene. Ya hablaré con el foro correspondiente por que está bueno ya de trampas e injusticias y que lo sepa el mundo. Me preguntaron si una de mis otras hijas iba a competir y saben mi respuesta. Y con esto me despido…. A LA VERGA LOS CONCURSOS….”