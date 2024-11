La periodista María Ramos, del periódico elCaribe, ha sido nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2024, otorgado por el Observatorio de Medios Digitales.

La nominación le ha sido concedida en la categoría de “Mejor Reportaje en Digital” por su destacado trabajo titulado Elmiranda de la Cruz: “El cáncer de mama me derribó, más no me destruyó”, un emotivo reportaje sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Ramos, especializada en temas de salud y educación, ha sido reconocida por su capacidad para abordar cuestiones de alto impacto social con profundidad y sensibilidad.

En su reportaje, la periodista relata la experiencia de Elmiranda de la Cruz, quien comparte su valiente testimonio sobre la superación de la enfermedad, un tema que ha resonado fuertemente en la audiencia.

El reportaje de Ramos compite en la categoría con otras piezas de gran calidad, como Distribución, el talón de Aquiles del cine dominicano de Karla Alcántara, La pesca como engranaje económico y sostén del turismo dominicano de María Jiménez, Ríos de Higüey languidecen entre plásticos y aguas residuales de Mayerlin Martínez, y Oro en San Juan, ¿desarrollo o amenaza ambiental? de Lorian Cuevas.

El Premio Nacional de Periodismo Digital, que celebrará su gala el 26 de noviembre en el Teatro Nacional, reconoce a los periodistas, comunicadores y medios digitales que han destacado por su innovación, rigor y ética en la producción de contenido digital.

El jurado, presidido por el veterano periodista José Rafael Sosa, evaluará la calidad, el tratamiento de la información y la originalidad de los reportajes nominados.

El evento cuenta con el patrocinio del Banco Popular y el Consorcio Energético Punta Cana-Macao, así como el respaldo de otras instituciones como Grabo Estilo y Aden Business School.