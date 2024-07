ESCUCHA ESTA NOTICIA

MiData, plataforma creada por Equifax y diseñada para tener acceso al reporte de crediticio de los usuarios, sobresalió con éxito entre las empresas participantes de la gala de los Effie Awards República Dominicana 2024, con la campaña publicitaria “Lo que se dice de ti” creada y ejecutada por la agencia publicitaria Dentsu Dominicana.

En el evento se premiaron diferentes categorías donde MiData resultó ganadora. La primera, “finanzas y banca”, obtuvo plata y la segunda, “experimental shopper marketing”, oro. Para culminar la noche por todo lo alto, MiData recibió junto a Dentsu Dominicana el máximo galardón el Grand Effie, transformándose en la marca más efectiva y la agencia del año respectivamente.

La campaña “Lo que se dice de ti” tenía el gran reto de impulsar las ventas de subscripción pagas en una audiencia que rechazaba, temía y veía como enemigo al buró de crédito. Para los dominicanos las palabras «buró de crédito» e «historial crediticio» generan terror y ansiedad y se concibe la idea de una «lista negra» a la que nadie quiere pertenecer.

Con el insight “la curiosidad puede llegar a ser más fuerte que el miedo”, se creó la plataforma loquesedicedeti.com. Con este concepto se colocó a la luz la famosa “lista negra” de una forma jocosa e interesante para ofrecer un vistazo de cómo el historial de crédito habla a espaldas de sus dueños con el claim “Están hablando de ti y no lo sabes”. La agencia evocó al FOMO (Fear of missing out) de todos los dominicanos y lograron el crecimiento histórico en ventas mensuales de un 41 %, convirtiéndo “Lo que se dice de ti” en una de las estrategias de impulso más exitosa de la marca. Dando un rol más protagónico a su principal activo, la data de millones de dominicanos.

Los Effie Awards República Dominicana es un evento organizado por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) que busca premiar la efectividad de las campañas publicitarias, que se ha consolidado como un espacio para reconocer el talento dominicano y contó con la presencia de personalidades del sector académico superior, gremios empresariales y medios de comunicación, quienes participaron en el proceso de valoración y premiación de las campañas ganadoras.

“Esta quinta edición ha sido particularmente especial, no solo por la calidad de las campañas presentadas, sino también por el nivel de compromiso y pasión que hemos presenciado en cada una de las empresas postulantes. Estos trabajos publicitarios colocan a la República Dominicana como un referente en la creación de campañas impactantes y, sobre todo, efectivas”, expresó Ricardo Ginebra, presidente de ADECC, en el discurso de apertura de los premios.