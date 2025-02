Muerte de Gene Hackman: detalles de la escena y trágica hipótesis

ESCUCHA ESTA NOTICIA

La muerte de Gene Hackman, su esposa y su perro desconciertan a las autoridades, que califican su fallecimiento de “sospechoso”.

Según una orden de allanamiento, obtenida por TMZ, un detective que solicitó un cateo escribió en su declaración jurada que cree que “la muerte de las dos personas fallecidas es lo suficientemente sospechosa por naturaleza como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas”.

La policía ejecutó un registro exhaustivo en la vivienda de Gene Hackman y su esposa

La escena de la muerte de Gene Hackman y su esposa

Detalla la declaración jurada que “la parte denunciante encontró la puerta de entrada de la residencia sin asegurar y abierta. Los agentes observaron un perro sano corriendo suelto en la propiedad, otro perro sano cerca de la hembra fallecida, un perro muerto tendido a 10-15 pies de la hembra fallecida en un armario del baño, el calentador movido, el frasco de pastillas abierto y pastillas esparcidas junto a la hembra, el fallecido masculino ubicado en una habitación separada de la residencia y no hay signos obvios de una fuga de gas”.

La esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa, se halló en el baño en el suelo cerca de la encimera, acostada sobre su lado derecho. El agente vio un calentador de ambiente negro cerca de su cabeza. El agente creyó que el calentador podría haberse caído en caso de que Betsy cayera abruptamente al suelo.

El agente también observó un frasco naranja de medicamentos sobre la encimera, que estaba abierto y con pastillas esparcidas por toda la encimera. Al parecer, llevaba muerta algún tiempo, ya que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, con hinchazón en la cara y momificación en las manos y los pies.

Por su parte, el cadáver de Gene Hackman estaba en una habitación separada de la cocina. Estaba completamente vestido y sospecharon que pudo haberse caído de repente, porque sus gafas de sol se encontraron junto a su cuerpo.

El perro muerto, un pastor alemán, fue encontrado a unos 10 o 15 pies de Betsy, en un armario del baño. Otros dos perros fueron encontrados vivos y sanos, uno dentro de la casa y otro fuera.

No hallan señales de fuga de gas

Vista aérea de la residencia de Gene Hackman en Santa Fe, Nuevo México (EE.UU)

El departamento de bomberos llegó y dijo que no vieron ninguna señal de fuga de monóxido de carbono o envenenamiento. La New Mexico Gas Company llegó a la residencia y realizó pruebas en las líneas de gas dentro y alrededor de la casa. “Hasta el momento, no hay señales ni evidencia que indiquen que hubo algún problema asociado con las tuberías dentro y alrededor de la residencia”.

Los cuerpos fueron descubiertos por dos trabajadores de mantenimiento, quienes dijeron que no los habían visto en aproximadamente dos semanas. Cuando los trabajadores de mantenimiento llegaron y descubrieron los cuerpos, la puerta principal estaba entreabierta, pero el agente dice que no había señales de que hubieran forzado la entrada.

Las primeras hipótesis

El sheriff explicó a TMZ que la orden de registro es un procedimiento habitual para descartar o encontrar evidencia de un posible crimen.

Mendoza además declaró que, aunque no había signos visibles de trauma en los cuerpos, la causa exacta de la muerte aún no se ha determinado. Según los forenses, los cadáveres ya tenían al menos un día en el lugar. En ese momento, no registraron signos de fuga de gas.

“Podría tratarse de un doble homicidio, suicidio, muerte accidental o causas naturales”, indicó el sheriff al tabloide. La investigación sigue en curso, y las autoridades han enfatizado que no descartan ningún escenario