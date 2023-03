Email it

La paraguaya Nadia Ferreira el pasado domingo en horas de la tarde compartió una foto en Instagram mientras se daba un paseo por el Golden Gate Bridge. A su vez, lo más llamativo resultó ser el tamaño de su «pancita» debido a que tiene varios meses de embarazo, pues está esperando un bebé junto a su esposo Marc Anthony.

La modelo profesional en esta ocasión dejó su cabello suelto, mientras que los colores pasteles se convirtieron en los protagonistas. Y aunque no luce ropa de maternidad igualmente se le terminó notando el avanzado estado de gestación.

“De turistas en un día nublado“, fue el mensaje que acompañó la postal compartida en la red social.

Los internautas se tomaron el tiempo para dejar algunos comentarios negativos y otros positivos. La sección de opiniones en el perfil de la paraguaya se mantiene activo pese a las constantes críticas que pueda recibir.

Sin embargo, varios de los usuarios de la aplicación de la camarita manifestaron que esta etapa de su vida le luce porque aseguran que realmente se ve «perfecta».

Además, algunas personas se encargaron de hablar de manera negativa del salsero. Principalmente recordando que, en sus anteriores matrimonios, Marc Anthony de sus otros matrimonios tuvo hijos y abandonó a sus esposas.

“Hermosa mami, me encanta que lo acompañes. Toma los cuidados pertinentes pero a Marc no lo dejes viajar solo, ojo él es muy… ya sabemos”. “Te luce muy bien el embarazo, estás más guapa”. “Y así se ve una mujer perfecta”. “A todas les dejó con sus hijos, no sería ella la excepción, pero ojalá y dure unos años más”. “Más hermosa que nunca, la maternidad te queda súper bien”. “Muy linda la futura mamá, bendiciones para esta nueva pareja” fueron algunos de los comentarios.