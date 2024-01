Popular militar del ejército de EEUU e influencer fitness se quita la vida

Una militar del ejército estadounidense y popular influencer fitness se quitó la vida el sábado después del cumpleaños número 12 de su hija. Un hecho que mantiene conmocionados a familiares, amigos y seguidores en EEUU y en todo el mundo.

Amigos de la sargento Michelle Young, de 34 años, compartieron la triste noticia en la página de recaudación GoFundMe, creada para ayudar a su hija Gracie con cualquier cosa que pueda necesitar.

“Michelle era un alma hermosa, una amiga increíble, una madre soltera, una soldado, y es una prueba de que nunca se sabe por lo que alguien está pasando o contra qué demonios puede estar luchando», escribió su amiga Sarah Maine en la página.

Young, residente de Prescott, Arizona, se alistó en el ejército a los 18 años. Durante ese tiempo, completó dos giras en Afganistán, informó el Daily Mail.

Militar, influencer fitness y activista social

En su tiempo libre, Young trabajaba como influencer fitness y voluntaria de respuesta a crisis y traumas. También trabajó como voluntaria en un refugio local para mujeres y niños sin hogar.

Pocos días antes de que se conociera la noticia de su muerte, Young había publicado un mensaje de cumpleaños para su hija en Instagram.

«Feliz cumpleaños a la chica más dulce que he conocido», expresó. «La mejor parte de mi vida es ser tu mamá».

En una de sus publicaciones, la víctima contó que el suicidio de su hermano alimentó su pasión por el servicio.

“Perdí a mi hermano, protector, primer mejor amigo, uno de los mejores hombres que he conocido por suicidio. Ese día cambió mi vida para siempre, pero también creó una pasión por ayudar a los demás que no creo que hubiera tenido si no hubiera experimentado el dolor de perderlo”, escribió la influencer fitness.

Young contaba con más de 100 000 seguidores en una cuenta de Instagram donde, como influencer fitness, modelaba ropa para una empresa de vestimenta deportiva centrada en mujeres veteranas.