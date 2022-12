¿Qué predicciones de Los Simpson podrían cumplirse en 2023?

Email it

No siempre acierta, muestra de ello es que España no llegó a la final del Mundial de Qatar, pero sí hubo varias veces en que las predicciones de Los Simpson se cumplieron. A punto de empezar un nuevo año, portales de entretenimiento y hasta videos de TikTok analizan algunas situaciones de la serie estadounidense que podrían cumplirse en 2023, pues la realidad mundial actual se asemeja a estas escenas, y no hay buenos augurios.

A pesar de tratarse de una comedia, la producción de Matt Groening siempre está cargada de críticas sociales, políticas o económicas. Y es en esos ámbitos que predijo situaciones que se hicieron realidad, como que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos o que una pandemia azotaría la Tierra.

Con su temporada 34 recién estrenada, diversos sitios de internet coinciden en estas posibles predicciones, que ojalá vuelvan a ser desaciertos de la creación de Matt Groening.

¿Un asteroide chocará contra la Tierra?

Uno de los acontecimientos que relataron hace muchos años, en el capítulo 14 de la temporada 6, emitida en 1995, es que un cometa se estrellará contra la Tierra. Para ceer que podría cumplirse, los internautas se respaldan en los estudios que realiza la NASA desde hace varios meses sobre desviar asteroides potencialmente peligrosos para el mundo.

Estados Unidos tendrá su primera presidenta

Otro suceso trágico representado en el pasado es la muerte de un presidente de Estados Unidos y la posesión de la primera presidenta de aquel país. Si bien el capítulo 243 de la temporada 11, en el que Bart viaja al futuro y Lisa es presidenta, hacen referencia a Trump, muchos usuarios de internet aseguran que podría tratarse de Joe Biden, quien se rumorea no se encuentra bien de salud. Además, si se tratase de esto, el reemplazo del líder sería su vicepresidenta, Kamala Harris.

¿Guerra nuclear?

Igual de aterradora podría ser la guerra nuclear anunciada en el capítulo 9 de la temporada 24, en el que se desata una guerra nuclear que afectará a todo el mundo. Los conflictos entre Estados Unidos y China dan pie a las suposiciones.

Solo queda esperar que las deducciones de las redes se equivoquen y que todo lo dicho por la serie animada quede en ficción.