"Shakira, esto llegó muy lejos": niños cantan su tema con Bizarrap a todo pulmón

No todos los usuarios en las redes sociales están de acuerdo con los efectos de la BZRP Music Session #53 de Shakira y Bizarrap. Incluso, hay madres que molestas con la colombiana, asegurando que mencionando que no calculó hasta donde podría llegar su «tiraera» a su ex, Gerard Piqué.

La reconocida artista, merecedora de halagos por sus icónicas canciones, lanzó el pasado 11 de enero el tema que completa su ataque a Piqué y su novia Clara Chía, por la infidelidad que cometió mientras la colombiana aún mantenía relación con el jugador.

No obstante, aun cuando la canción rompió varios récords, también recibe críticas negativas por parte de algunos seguidores.

Recientemente, mientras la canción sigue reproduciéndose por millones de personas, se viralizó un TikTok en el cual se expuso la inconformidad con Shakira. El éxito es tan rotundo que hasta los más pequeños realizan sus actividades diarias con la canción de fondo.

En el video que circula las redes sociales, se pueden apreciar un grupo de niños que juegan inocentemente en un saltarín, ubicado en un parque de diversiones de México. Lo curioso es que mientras los niños se están divirtiendo con las luces neón y canciones de fondo, cuando ponen el tema de Shakira los menores no dudan en cantar fuertemente la canción de principio a fin.

El video completa más de 2,6 millones de me gusta. Lo publicó una de las madres que se encontraba en el lugar, quien afirma a modo de broma: «Shakira, esto ya llego muy lejos, no mediste las consecuencias«, agregando que la parte más divertida es cuando cantan al final «perdón que te sal-pique».