El economista y artista plástico Carlos Despradel inauguró su segunda exposición individual “Del pragmatismo económico a la ilusión pictórica”, durante un acto celebrado en Casa de Teatro.



La muestra, la cual permanecerá abierta hasta el próximo lunes 28 de este mes de agosto, es a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles.



“Como podrá apreciarse en estas obras todavía estoy sumergido en una etapa incipiente, donde solo he estado en búsqueda de una nueva ilusión a que dedicarme en estos años otoñales, por tanto mis pinturas no tienen pretensiones profesionales y mucho menos buscan exponerse a la severa crítica de los expertos, sino más bien se trata sólo de manifestaciones de una vena artística que estuvo reprimida por muchos años y así deben ser contempladas”, manifestó Despradel.



De acuerdo al artista, la exposición consta de 45 cuadros en acrílica en diferentes formatos en los que se destacan bodegones, marinas, flores, frutos, animales domésticos, así como imágenes de la naturaleza “pintadas como la ven mis ojos y no como las interpretan mi mente y mis manos”.



“Aquí están mis modestas obras, las cuales llegan a ustedes por la generosidad de mi amigo Freddy que me ha permitido exponerlas en este carismático centro artístico que con mucho éxito ha logrado moldear a su imagen y semejanza”, indicó Despradel, cuyo nombre artístico es “Cardes” que es una abreviatura de su nombre y apellido.



“Los cuadros son como los hijos, que uno a veces no quiere deshacerse de ellos”, precisó Carlos Despradel.



Freddy Ginebra, director en Casa de Teatro, manifestó que “para mí es una maravilla ver como personas de los números logran tanta belleza en sus cuadros y esto es una demostración de que la poesía está en todo sitio”.



El gestor cultural expresó además que lo que menos esperaba era una muestra de su amigo de infancia Carlos Despradel y ver lo que ha hecho con esta exposición tan hermosa, una especie de volcán, donde “cada cuadro me gusta más”.



Esta exposición es un lujo para Casa de teatro y ha tenido mucha aceptación por parte del público”, concluyó Ginebra, quien informó que la misma estará abierta todos los días de 9:00 de la mañana a 12 de la noche.

