Casa Brugal presentó la edición limitada del destilado “The Macallan M Collection”, que celebra los seis pilares fundamentales de la marca, signos distintivos de sus whiskies de malta.



Las ediciones M y M Black son los dos primeros de “M Collection”, cada una centrada en uno de los cimientos que convierten a The Macallan en un whisky preciado en el mundo”, afirmó Annabelle Bencosme, gerente de la Marca durante una experiencia gastronómica a cargo del chef Joaquín Renovales en Casa del Diseñador-Casas Del siglo XVI.



Destacó Bencosme que las “ediciones de The Macallan celebran los seis pilares de la destilería, signos distintivos de sus whiskies de malta como el color natural, los alambiques de alcohol curiosamente pequeños: The Estate, Exceptional Oak Casks y Sherry Seasoning, las cuales reflejan las emociones que impulsa la marca”.



De acuerdo con la ejecutiva, esta nueva “selección exclusiva” de The Macallan es el resultado de décadas de dedicación y experiencia en la creación del whisky de malta escocesa, en la cual cada botella es una muestra de la calidad que ha caracterizado a The Macallan desde su fundación en 1824.