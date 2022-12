El publicista y diseñador gráfico Juan Núñez presentó su expográfica “Cosechart”, que recopila sus aportes y trabajos por más de tres décadas en la industria gráfica y la música, entre otras áreas.



Esta exposición, dedicada a Milvio Pérez, fotógrafo de la Guerra de Abril de 1965, exhibe portadas para LP, cassettes, CDs y promociones de gran parte de los intérpretes y agrupaciones musicales dominicanas de los géneros del merengue, música típica, bachata, entre otros géneros, así como publicaciones de libros, serie de calendarios y trabajos impresos.



De acuerdo con Núñez, la exhibición busca dar a conocer, sobre todo a la juventud, la gran cantidad de artistas que han surgido en el país, y de cómo se presentaban las producciones en esa época, cuando la tecnología no había emergido como hoy en día. Además, mostrar cómo eran las promociones y publicidad de ese tiempo.



El publicista manifestó sentirse orgulloso de concretar esta iniciativa y de mostrar su legado a otras generaciones, y agregó: “Me siento muy contento y a gusto con el trabajo que he hecho. No me perdonaría dejar esta historia en el anonimato, ya que este aporte representa para las futuras generaciones conocimientos de esta gloriosa época dorada”.

José Cabral y Leticia Martínez. Elsi Núñez, Milvio Pérez hijo y Noemí Reyes.