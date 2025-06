En el marco de la celebración de su segundo aniversario, las firmas consultoras internacionales KermaPartners y UpWyse realizaron una charla-desayuno sobre estrategia legal y desarrollo de negocios en tiempos de crisis.



Bajo el título “Desarrollo de negocios en tiempos de incertidumbre”, Leopoldo Hernández Romano, socio gerente de KermaPartners; y Natalia Villanueva Pimentel, socia de KermaPartners y UpWyse y líder regional para Centroamérica y el Caribe compartieron con socios y directivos de Santo Domingo sobre cómo liderar, adaptarse y crecer en contextos volátiles.



“En tiempos inciertos, no se trata de congelarse. Se trata de moverse con intención. El desarrollo de negocios no es un acto de venta. Es un acto de liderazgo”, afirmó Natalia Villanueva, quien destacó la necesidad de actuar con empatía, estructura y pensamiento estratégico en cada interacción con los clientes.



Hernández Romano reflexionó sobre la importancia de la cultura organizacional como eje integrador: “hay una frase muy conocida de Peter Drucker que dice ‘la estrategia se come a la cultura de desayuno’. Yo le doy un giro: ‘la cultura se come todo, porque se alimenta y alinea con todos los elementos de la firma”.