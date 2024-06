Stephanie Canaán Peña, de padecer encefalitis a celebrar su graduación

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- Con 20 años y a mitad de la carrera de Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Stephanie Leonor Canaán Peña recibió un diagnóstico devastador, una encefalitis autoinmune provocó que poco a poco perdiera la capacidad de ver, escuchar, moverse, y con ello retirarse de la universidad.

Este sábado, en la 110 Ceremonia de Graduación de PUCMM y cinco años después de aquel diagnóstico, la joven recibió su título universitario que la acredita como licenciada, en una muestra de que la resiliencia y la fe pueden hacer realidad los sueños.

La Encefalitis Autoinmune se produce cuando las propias células inmunitarias atacan por error al cerebro, o producen anticuerpos dirigidos a proteínas y receptores cerebrales. Es una enfermedad que puede provocar problemas del habla, la memoria, aprendizaje, concentración, incluso la función motora y coordinación.

Tras el diagnóstico en diciembre del 2019, Canaán Peña fue perdiendo poco a poco la vista, el oído, la memoria y la movilidad en el cuerpo.

“Cuando me dieron el alta médica (70 días después, en febrero 2020) me declaran parapléjica. Me tenían que enseñar a respirar (respiraba por medio de traqueotomía), me debían enseñar a tragar, me tuvieron que enseñar a parpadear, a levantar las cejas”, recuerda la joven graduanda que ahora celebra su licenciatura.

Stephanie Canaán Peña, luego de una pausa de ocho meses, volvió a la academia en agosto 2020, en la virtualidad, y presencial en mayo del 2021, con la intervención de la Dirección de Servicios para la Inclusión de la universidad. También se encuentra en terapias para superar las secuelas.

“Siete años me tomó cumplir esta meta de graduarme. Nunca en mi mente hubo un ‘no quiero seguir’, pero fue difícil. Pasé de ser quien iba y venía sola a la universidad todos los días de 2:00 a 10:00 de la noche, a que mi padre tuviera que llevarme y esperarme. Pasé de ser la que se sabía todas las rutas, a ser quien no se acordaba de muchas” dijo.

“Estoy emocionada de que llegara este día de graduación, porque sé lo difícil y lo que nos costó, pero este día es una prueba de que los planes de Dios están escritos y su voluntad se hace siempre”, reflexionó. El apoyo de sus padres, hermanos y amigos fue clave para que llegara este día de su graduación.

Peña fue una de las graduadas en la ceremonia número 110 de PUCMM campus Santiago, celebrada este sábado, donde fueron entregados a la sociedad 849 profesionales. En esta graduación, la más numerosa de los últimos años de la universidad, el rector de la universidad, reverendo padre doctor Secilio Espinal, apuntó que se trata también de un año de grandes logros y repunte para la PUCMM, que incluye un aumento de la matrícula en un 8 %, innovación en la docencia, avances en la investigación e internacionalización, lo que se evidencia en el posicionamiento de la PUCMM en el top de diferentes barómetros y ranking nacionales e internacionales.

El rector también en su discurso hizo referencia a la reforma que el Gobierno dominicano contempla impulsar, en especialmente la reforma fiscal, para la que pidió “que procure el bienestar y el desarrollo del pueblo dominicano, de forma integral”.

Destacó que se espera, sea resultado del diálogo, reflexión y consenso, “para que la clase más vulnerable y excluida a nivel social y económica sea la mayor beneficiada, con ello se darían pasos concretos en la equidad de los bienes para contrarrestar la desigualdad social”.

En esta graduación salen la primera promoción de la maestría en Neumología y Cuidados Críticos, y las maestrías virtuales en Matemáticas, y en Gerencia en Servicio de Alimentación.

Además, recibieron su título académico 15 nuevos profesionales becados por la Fundación Madre y Maestra, la mayoría de la carrera de Medicina.