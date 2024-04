Santo Domingo.- La vida avanza a un ritmo rápido. Cuando intentas capturar momentos emocionantes y mantener un registro de recuerdos significativos, también necesitas una cámara que esté lista para moverse a ese ritmo. Ingresa a la serie Galaxy S24: perfeccionada con IA, responsiva y lista para acción fotográfica de vanguardia en un instante.

Gracias a un conjunto de herramientas de cámara versátiles y funciones de edición impulsadas por ProVisual Engine de Samsung, la serie Galaxy S24 se despide de las molestias, los problemas con las configuraciones y la edición que requiere mucho tiempo para disfrutar de una experiencia fotográfica nueva y sin esfuerzo. Ya sea una visión espontánea como la de tu perro saltando una valla o un momento sincero en una reunión familiar, estarás preparado para preservar momentos fugaces con velocidad y precisión.



Seis funciones de ProVisual Engine que te ayudarán a capturar la vida tal como en la realidad

Motion Photo: con las nuevas capacidades de la función Motion Photo de la serie Galaxy S24, el estilo innovador característico del extraordinario b-boy del equipo Samsung Galaxy, Kid Karam, puede capturarse en todos sus detalles dinámicos sin perder un solo movimiento. Al grabar la vista previa durante hasta tres segundos, Motion Photo captura un breve lapso de movimiento en acción y lo compila en una sola imagen en movimiento

En la aplicación Editor, puedes seleccionar cualquier cuadro de tu Motion Photo para guardarlo como una imagen independiente. Gracias al upscaling automático de IA, el cuadro seleccionado se puede guardar como una imagen de alta resolución compuesta por 12 MP para obtener detalles más ricos. Motion Photo también proporciona capacidades de rango dinámico súper alto (HDR, su sigla en inglés), que ofrecen fotografías nítidas incluso cuando se capturan en un entorno retroiluminado.

Finalmente, desde la aplicación Galería, puedes comprimir toda tu foto en movimiento de tres segundos para crear una única imagen de Larga Exposición. Esto te permite capturar, por ejemplo, el espectacular movimiento y el color de un espectáculo de fuegos artificiales elevado, todo en una sola fotografía. También puedes aplicar otros efectos, como Single Take a través de la aplicación Enhance-X.

Velocidad más rápida entre los disparos: con un aumento del 30% en la velocidad entre los disparos en comparación con la serie anterior, la cámara de la serie Galaxy S24 puede tomar más fotografías en un lapso de tiempo más corto. Esto te permite tomar fotografías nítidas en rápida sucesión sin tener que reducir la velocidad mientras se procesan las imágenes. La próxima vez que captures a tu perro en el parque, las tomas más rápidas te permitirán fotografiar cada momento precioso sin perderlo.

Instant Slow-mo: para esos momentos que debes tener toda la atención, como cuando tu hija marca el gol de la victoria en un partido de fútbol o tu tío hace sus movimientos en la pista de baile de la recepción de la boda, la cámara lenta instantánea te tiene cubierto, sin necesidad de experiencia previa para la configuración del proceso de captura.

A través de la tecnología inteligente AI Frame Rate Conversion (AI FRC), la serie Galaxy S24 puede transformar videos HD de 24fps a UHD de 60fps en épicos vídeos en cámara lenta. Los FHD de 240fps a UHD de 120fps pueden llegar aún más lejos con la súper cámara lenta. Al generar nuevos cuadros intermedios de movimiento basados en el vídeo que ya está allí, Instant Slow-mo logra repeticiones muy detalladas y suaves en todo momento.

A partir de finales de marzo, Instant Slow-mo se expandirá para admitir videos de 480×480 a 24fps, lo que permitirá a los usuarios crear contenido de video apto para redes sociales con facilidad.

Para lograr estos efectos de cámara lenta, la serie Galaxy S24 utiliza una potente tecnología AI Frame Rate Conversion (FRC):

Primero, AI FRC toma cada dos cuadros del vídeo tal como se grabó originalmente y utiliza un modelo de aprendizaje profundo para analizar y extraer información de movimiento.

La extracción de esta información establece las diferencias entre cuadros y ayuda a AI FRC a interpolar cuadros intermedios que dan al vídeo un movimiento más lento.

Este proceso se lleva a cabo dos veces, tanto en dimensión cuadrada como en dimensión inversa, para aumentar la precisión de los nuevos cuadros adicionales que se han generado.

Luego se realizan dos procesos de fusión: Mapa de Fusión y Residual. El Mapa de Fusión detecta y extrae contornos 2D para ayudar a detectar diferencias de movimiento entre cuadros, mientras que el Residual agrega correcciones adicionales y post edición a detalles minuciosos para mejorar la precisión. Esto permite que la función cree cuadros intermedios precisos de forma extremadamente rápida.

Cuando esto se completa, las salidas de estos dos procesos se fusionan por última vez para generar los cuadros intermedios finales generados por IA que le dan al video una cámara lenta fluida y detalles meticulosos.

Dual Recording: hay ocasiones en las que tu reacción ante un momento es tan valiosa como el momento mismo. Con la función Dual Recording, puedes grabar simultáneamente con la cámara frontal y trasera para que tus seres queridos puedan ver no solo lo increíble que era la vista desde la cima de la montaña, sino también lo emocionado que estabas al finalmente alcanzarla.

Actualizada desde la función anterior Director Mode, Dual Recording ahora incluso te permite grabar con dos cámaras traseras al mismo tiempo (Ultra gran angular con 3x, por ejemplo) con resolución Full HD compatible con Galaxy S24 y S24+ y Full HD y Ultra HD compatibles con S24 Ultra. Con la función Preview Snap, puedes extraer una imagen instantánea de tu grabación en cualquier momento, mientras que el bloque del procesador de señal de imagen (ISP, su sigla en inglés) dedicado y las capacidades ISP perfeccionadas admiten ruido y brillo de video mejorados.

10 tipos de filtros ND: los filtros de densidad natural (ND, su sigla en inglés) a menudo se adjuntan a cámaras de nivel profesional para ayudar a limitar la luz, reducir el ruido o prolongar la exposición. No se requieren accesorios, con 10 filtros ND diferentes integrados en la cámara de la serie Galaxy 24 para máxima elección y control por parte del usuario. Las fotografías filtradas con ND sintetizan varios cuadros a la vez y analizan el movimiento de los objetos para crear una imagen fija con una clara sensación de movimiento vivo en, por ejemplo, fotografías de olas o cascadas.

Single Take: la función Single Take de Galaxy te permite capturar una variedad de tipos de imágenes con solo un toque, hasta 8 en total en una sola toma. Esto significa que si quieres tomar una foto rápida de tu amigo abriendo el regalo de cumpleaños que le regalaste, no necesitas perder el tiempo deliberando de antemano sobre el mejor modo de cámara.

La IA también mejora las capacidades de detección de poses y esqueletos de Single Take. La detección de esqueleto, que antes estaba optimizada para analizar el movimiento humano, ahora también puede reconocer mascotas, rastreando sus poses y movimientos rápidos en tiempo real para obtener las mejores fotos, videos y collages de tus caninos saltando y los gatos descansando. Si un sujeto humano salta en el aire, por ejemplo, la detección de esqueleto identifica cuándo el sujeto está en su punto más alto y presenta ese cuadro como la mejor imagen para el usuario. Cuando se aplica a tu mascota, analiza sus poses para capturar el momento en el que mejor se muestran sus rasgos faciales.

