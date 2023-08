Tekashi 6ix9ine intentó serle infiel a Yailin con una cubana

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine son una de las parejas más populares del ambiente artístico y cada vez son más las personas que los siguen en sus redes sociales. El rapero de raíces mexicanas volvió a dar que hablar debido a que, supuestamente, intentó serle infiel a la dominicana. Esta noticia sorprendió a muchos.

Tekashi 6ix9ine continúa dando que hablar y esta vez por un rumor o supuesto caso de infidelidad en perjuicio de Yailin La Más Viral. Así lo informaron distintos medios internacionales y cuya noticia ha causado el asombro de sus millones de fans y seguidores en redes sociales.

Y es que si bien Yailin La Más Viraly Tekashi 6ix9ine han demostrado ser dos personas que se llevan muy bien y se complementan en varios aspectos, este rumor haría temblar todo lo bueno que han construído.

Tekashi habría intentado serle infiel a Yailin

De acuerdo a La Opinion se han empezado a oír rumores de que Tekashi 6ix9ine habría, supuestamente, intentado serle infiel a Yailin La Más Viral nada menos que con una modelo e influecer de nacionalidad cubana.

Sheyla Fong es la modelo cubana que vinculan con Tekashi

Esto se ha dado a conocer luego de que ambas celebridades del mundo de la música demostraran que se llevan muy bien. Cabe indicar que anteriormente el rapero le regaló una camioneta a Yailin La Más Viral e incluso realizaron un videoclip de la canción “Pa ti”.

¿Quién es la modelo cubana?

Vive en Miami y es una celebridad de las redes sociales

La Opinion precisó que la influencer se hace llamar Sheyla Fong y su usuario en la red social es @cubantheone. Ella misma, según La Opinion, indicó que está recibiendo mensajes del intérprete de “Stoopid”, “Kooda”, “Bori”, entre otras.

¿Qué dijo Sheyla Bong sobre Tekashi y Yailin?

La modelo cubana que es muy reconocida en las redes sociales se pronunció respecto a este caso para aclarar todo.

“No tengo nada en contra de la dominicana, tampoco en contra sus fans… Me han llamado para entrevistas hasta en medios internacionales, pero no he aceptado por la misma razón de que no tengo ni quiero tener problemas con ella. Él aún sigue escribiéndome y llamándome, pero no me gusta meterme en relaciones bonitas como la de ellos”, precisó Fong.

¿Yailin está celosa?

La modelo cubana habría insinuado de que Yailin La Más Viral estaría celosa, según lo informado por Univision. Y es que el citado medio asegura que la influencer usó sus redes sociales para indicar que Yailin hizo que Tekashi la bloqueara.