ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El salsero puertorriqueño Tony Vega, expresó su alegría y satisfacción por presentación este sábado 14 de junio en el Hard Rock Santo Domingo, a partir de las 9 de la noche con el concierto denominado ‘Intimo y prometió un show espectacular para todos los dominicanos, de quienes dijo sentirse muy agradecido por respaldo brindado a lo largo de su carrera.

Asimismo, se definió como un gran admirador de la República Dominicana, por todas las cosas buenas que puede exhibir y brindar al extranjero.

Tony Vega, quien es considerado como uno de los más grandes y mejores exponente del genero salsa expuso que ha puesto mucho interés en un brindarle un gran show a los dominicanos como una muestra de cariño y respeto a la República Dominicana.

“Para este show del día 14 de junio en el Hard Rock Santo Domingo, me he esmerado y es que quiero brindar lo mejor de mí a esta tierra a ese público dominicano que tanto me ha apoyado”, explicó Tony Vega

Al hablar de lo que será el show, adelanto que estará a la altura de las que han sido sus más reciente presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Texas y otras ciudades y países.

Explicó que los asistentes podrán disfrutar de todos los éxitos que lo han convertido en uno de los intérpretes de salsa más populares en la República Dominicana y toda Latinoamérica.

La presentación de Tony Vega en Hard Santo será la única que hará en el país para la ocasión y la misma está siendo organizada por el conocido empresario artístico y productor de televisión Alberto Bernabé “Bebeto”.

Al hablar de la presentación de Tony Vega el próximo día 14 de junio, Bebeto destacó que solo vendrá al país para esa actividad.

“Será una presentación única de Tony Vega en el país. Para República Dominicana y cualquier otra parte del mundo constituye un privilegio tener en un escenario a un artista de la dimensión de Tony Vega”, dijo Bebeto.

Tony Vega ha calado en el gusto popular con temas como: “Esa mujer” , “Aparentemente”, “Ella es” , “la carnada”, “uno mismo”, “yo me quedo”, “haremos el amor”. Entre otros éxitos