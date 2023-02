Toxic Crow y Crazy Design lloran muerte de niño en carnaval de Santiago

Toxic Crow y Crazy Design lamentaron en llanto la muerte del niño de 12 años de un disparo a manos de un agente policial en el carnaval de Santiago.

Ambos exponentes urbanos dominicanos utilizaron sus respectivas cuentas en la red social Instagram para condenar el asesinato de Donaly Martínez, asesinado el domingo en un incidente que se produjo con agentes de la Policía Nacional en medio de las celebraciones del Carnaval de la provincia Santiago.

Luis Enrique Caunavo Mesa, nombre de pila del Toxic Crow, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un material visual, donde deploró el deceso del pequeño.

«¡Pero Dios mío!. Y dónde está el amor al prójimo. Dónde está el diálogo. A dónde se fue el perdón, la disculpa?. ¿Por qué odiarnos unos a los otros cuándo más nos necesitamos?», cuestionó visiblemente afectado.

«Mis más sentimientos pésame a los familiares del niño», expresó entre sollozos. «To el dominicano que tenga un solo hijo no le gustará este caso» refiere entre llanto.

Por su parte Crazy Design, visiblemente conmocionado ante la desgarradora tragedia le dedica a Antony Martínez, padre de Donaly, el tema musical Ahora que te vas.

«Hoy me despierto con el alma hecha pedazos

Hoy me despido sin querer decir adiós

Vete despacio para no sentir tus pasos

Vete en silencio para no escuchar tu voz (…)«, fue parte de la interpretación del músico ante sus fanáticos.

Según trascendió, el progenitor del occiso es amigo del manejador de José Rafael Colón, nombre de pila de Crazy Design.