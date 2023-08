Una breve lista de cosas que Cardi B ha lanzado además del micrófono

A inicios de esta semana, el mundo del espectáculo comprobó que Cardi B tiene un brazo que la califica como jugadora de la MLB. Un video de la rapera estadounidense de orígenes dominicanos salpicada con una bebida mientras actuaba se volvió viral porque, a diferencia de sus compañeros estrellas/objetivos de la música, ella sí tomó represalias.

Aparentemente su puntería fue bastante buena. Aunque tenía un poco más de poder de lo que esperaba, porque el micrófono supuestamente golpeó al lanzador, que le había arrojado una bebida a Cardi B, pero luego rebotó y golpeó a otra persona.

Según TMZ, una de esas personas (no sabemos quién específicamente) presentó esta semana una denuncia contra Cardi por de agresión. La policía confirmó esto en un comunicado, y Variety agregó que no hay hasta el momento arrestos ni citaciones.

Así, mientras se desarrollan los acontecimientos y honor al nuevo video de concierto viral, organizamos una pequeña celebración del brazo lanzador de Cardi B y todo lo que nos ha regalado.

En el programa Love & Hip-Hop: New York, Cardi B se metió en una pelea arrojándole un zapato a Asia, que acusaba a Cardi de estarle «robando» el novio, a la vez que le recriminaba por trabajar una vez como stripper. A partir de ahí, ella grita y le lanza un zapato, así sin más.

Una de las primeras señales de que la fama no había cambiado a Cardi en absoluto. Un año después de que saliera a la luz su canción revelación Bodak Yellow arrojó otro zapato, esta vez a un objetivo más reconocible: Nicki Minaj. En la fiesta de íconos de Harper’s Bazaar durante la Semana de la Moda de Nueva York, las dos se pelearon y Cardi volvió a probar su brazo.

