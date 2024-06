SANTO DOMINGO.- La cantante Valentina se prepara para lanzar su próximo EP de la mano de Universal Music México, el cual incluirá 5 canciones de su autoría que exploran diferentes facetas de su vida.

De este se desprende su nuevo sencillo, “2 traguitos, y tú?, producida por Elliot JustoV, es una canción fresca y pegajosa que fusiona ritmos urbanos con toques tropicales, se caracteriza por su energía contagiosa y una letra directa, que contiene una declaración de amor tardía pero aún vigente.

“Esta es una canción que te pone a pensar que hicieron mal, en qué fallaron para que no funcionara. A pesar de que te ha dolido, que no hablan más, no pierdes esa ilusión de algún día puedan volver a llamarse, a buscarse. Tu estas ahí, la puerta sigue abierta por si quiere volver”, explicó la cantante.

Gracias a su destreza de distintos ritmos y estilos, entre los cuales se encuentra el R&B, soul, pop y reggaetón, Valentina continúa explorando y combinando su talento en la composición, apostando a fusiones originales y letras joviales.

Desde sus inicios, Valentina ha demostrado ser una de las artistas más prometedoras del panorama musical latino y con cada lanzamiento ha consolidado su posición en la industria musical. Su talento para interpretar y su habilidad para crear canciones que conectan íntimamente con su público, la han llevado a ganarse un espacio cada vez más destacado en la escena latina.

El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales. https://youtu.be/taZ8Vp9KFsY?si=rx1U4jVn4GheCdfG