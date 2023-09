Cinco cruceros que necesitas hacer una vez en tu vida

Los cruceros son de las experiencias turísticas de la vida de las que cualquiera puede hacerse adicto. Con ellos no hay medias tintas, los puedes amar u odiar. Pero, si te pasa la primera, lo más probable es que al bajar del barco solo estés pensando en el siguiente.

Primeramente, lo que debes tener claro es que un crucero no es solo lo que harían tus abuelitos durante una semana en el Caribe. Muchos lo hacen, pero hay distintos viajes para todo tipo de personas y a destinos muy especiales.

Por eso queremos contarte de algunos viajes que seguramente se pueden convertir en parte de tu bucketlist y que creemos que se deberían hacer por lo menos una vez en la vida.

Islas griegas e Italia de lujo

Los viajes a Europa en crucero son un arma de doble filo. Por una parte, puedes ahorrar tu hospedaje en todos los destinos y al mismo tiempo viajas en un crucero de lujo con todas las amenidades. Pero, si es tu primera vez en Europa, posiblemente no veas tanto en tierra como quisieras, por lo que recomendamos este tipo de cruceros a viajeros que ya conocen Europa y quieren disfrutarlo con mucha más calma.

El nuevo Celebrity Ascent tiene una ruta que solo se dedica a Grecia e Italia (la primera es algo que sobre todo recorres en barco, por lo que es perfecto para este crucero) y que te permitirá viajar en uno de los cruceros con más amenidades, donde se incluyen restaurantes de chefs con estrellas Michelin, bares de mixología y un servicio de primera que te hará dudar de si realmente quieres bajar del barco.

Conoce más aquí.

Cruceros al Caribe junto a Disney

El Caribe es uno de los destinos favoritos de la gente al viajar en crucero, por lo que queríamos proponerte algo aún mejor. Con tantas líneas que viajan a esa zona, ¿por qué no hacerlo en el crucero más avanzado que ha lanzado Disney en toda su historia?

Disney Wish es uno de los cruceros más importantes de la historia. Con restaurantes temáticos que usan lo último en tecnología, el servicio que distingue a Disney para que los niños vivan la magia del parque en todo momento y mucho más, imagina recorrer el caribe en Navidad en Disney Wish. Sin duda es un viaje para recordar toda la vida.

Conoce más aquí.

Descubre la Antártida

La humanidad siempre ha estado intrigada por lo que se esconde en los rincones de la Tierra. Durante casi toda la historia, esto fue un misterio. Hoy ya conocemos lo que existe en cada lugar sobre el nivel del mar, pero eso no impide que nuestro sentido de aventura y el afán por descubrir cosas nuevas nos haga querer viajar al “fin del mundo”, y no hay nada como la Antártida para sentir esa emoción.

Quark Expeditions son cruceros de aventura que viajan a los destinos más alejados (Antártida, Ártico, Groelandia y muchos otros) y que te impulsan a hacer turismo de aventura en estos sitios. Su viaje por la Antártida es uno de los más cotizados.

Conoce más aquí.

Todo el mundo en 154 noches

Hay distintos cruceros que ofrecen un viaje por el mundo entero, pero creemos que el de Regent, que recorre 41 países en los seis continentes en 154 noches, es la mejor opción para realmente sentir que le diste la vuelta a todo el mundo en un solo viaje. Este tipo de viajes es para los más veteranos y sin duda es algo que tal vez se podría hacer solo una vez en la vida.

Conoce más aquí.

Wonder of the Seas, la «maravilla» de los cruceros

El Wonder of the Seas es actualmente el crucero más grande del mundo

Asiduo visitante de nuestra costa dominicana en Puerto Plata, el Wonder of the Seas es actualmente el más grande de los cruceros. Propiedad por Royal Caribbean, cuenta con 18 cubiertas y un tonelaje bruto de 236.867. Y tiene 8 «barrios» o vecindades, incluyendo su barrio de suites y una agenda de actividades y de restaurantes casi imposible de completar.

Conoce más aquí.