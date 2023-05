Anuel AA se refiere a Karol G después de que ella eliminara fotos con él

Email it

El exponente urbano puertorriqueño Anuel AA da su opinión de la colombiana Karol G luego de que esta tomó la decisión de borrar las fotos que tenía con él en sus redes sociales.

La relación que llevaban ambos artistas fue una de las más polémicas en su momento después de que decidieran tomar caminos separados. Sin embargo, la relación entre Anuel AA y Karol G, que duró aproximadamente un poco más de dos años, resultó muy llamativa. Los artistas solían publicar en sus redes lo bien que la pasaban y fotografías de los momentos especiales que tenían juntos.

Así, con el paso del tiempo, la relación entre ambos cantantes cayó en decadencia por problemas de los que no ofrecieron muchos detalles. Sin embargo, con la relación terminada y Anuel AA casado con Yailin La Más Viral, Karol G decidió no borrar las fotos junto al cantante porque según ella esono la haría olvidar todo lo pasado con él.

Sin embargo, por las acciones del puertorriqueño en los últimos días, la colombiana prefirió borrar o archivar las fotos con él, a lo que Anuel AA dio su opinión al respecto.

«No creo que esa fuiste tú, la que borraste todas las fotos, yo creo que fue tu novio celoso«, haciendo alusión de que el nuevo supuesto novio de la colombiana, Feid, la obligaría a hacerlo.

Anuel AA le responde a sus seguidores

Asimismo, respondió a sus seguidores que criticaron su tema Mejor que yo, canción que dedicó a su ex novia ´Karol G´ y que fue tildada por muchos de los internautas y fanáticos de «vulgar», ya que recoge fragmentos un tanto subidos de tonos.

“Vi que hay algunas de mis bebecitas preguntándome porque no dedique una canción mas romántica 🥰 PERO MIS REINAS 👑 ya yo he dedicado canciones románticas una y otra vez. RECUERDEN”, escribió el cantante, al tiempo que agregó el nombre de varias melodías pasadas como: ´No Llores Mujer´ ´Los Hombres No Lloran´ ´Dices Que Te Vas´ ´Culpables´ ´Secreto´ ´Mas Rica Que Ayer´, éxitos en los que algunos contó con la colaboración de Karol G.