Yailin La Más Viral modifica su Instagram con una intimidante foto de perfil

Después de protagonizar un gran escándalo de violencia doméstica con Tekashi 6ixe9ine, Yailin La Más Viral reapareció en Instagram el pasado 21 de diciembre, luego que su cuenta estuviera desactivada or varios días. Pero, apenas a dos días de su «regreso» a la red, la exponente urbana borró todas sus publicaciones y solo dejó una «intimidante» nueva foto de perfil.

La cantante reactivó su cuenta en la que tiene más de 11 millones de seguidores, ahora sin publicaciones y con una foto del perfil donde aparece la imagen de un cuchillo.

A pesar de volver a dicha red social, múltiples internautas se encuentran en ascuas por el estado físico de la dominicana. Desde que regresó con el rapero estadounidense, con quien peleó de forma violenta, no se sabe nada de su situación.

Pleito de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ixe9ine

En horas de la noche del pasado 14 de diciembre, estalló el pleito de la pareja en las redes sociales, pues el rapero publicó varios videos en su cuenta de Instagram en los que evidenciaba los golpes que le daba la influencer.

Por su parte, el empresario y comunicador Santiago Matías Alofoke dio a conocer que recibió una llamada de auxilio de Yailin quien le pidió que la rescatara después de una «paliza» que le habría dado Tekashi. Así lo evidenció el presentador en su programa de radio cuando reprodujo el audio de dicha llamada.

“Se cansó de darme, se cansó de darme y amenazándome con cosas. Se quiere hacer la víctima, cuando yo estoy haciendo algo viene de una vez y graba, (pero) cuando me está dando (golpeando) yo lo grabo, (pero) me coge el celular y borra todas las cosas”, es lo que se escucha en la llamada que recibió Alofoke.

Yailin se refugió en su “agresor”

Después de haber peleado con Tekashi, la policía en Miami detuvo a la exponente urbana. Pero salió luego por una fianza que pagó el estadounidense. Aunque muchos en redes sociales esperaban que la famosa no volviera con su “agresor”, sí lo hizo. Pese a que ella insistió en que él la había agredido en varias ocasiones.

De hecho, en un reciente video filtrado en internet, se observa a la influencer en el interrogatorio con los oficiales que la detuvieron y en el conversatorio asevera que Tekashi la golpeó varias veces mientras ella lo grababa. Sin embargo, el material audiovisual no se encontraba en su celular, ya que alega que el famoso borró todos los clips.

“Me agarró mis brazos y me puso así. Yo me le fui encima para que me diera mis cosas. Él me da, me pega y luego agarra el teléfono así y me graba. Yo también lo grabé. Pero él me borró los videos”, contó Yailin La Más Viral a la policía durante el interrogatorio previo a su arresto.