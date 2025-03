Santo Domingo.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), Persio Maldonado Sánchez, favoreció que el país actualice sus leyes y normas sobre expresión y difusión del pensamiento, a los fines de adecuarlas a los nuevos tiempos y a la nueva forma de hacer periodismo, planteó la necesidad del apoyo del Estado a los medios de comunicación, y reafirmó que el buen ejercicio periodístico ha pagado un costo alto (por encima de la clase política), en pro de la democracia dominicana.

Tras afirmar que el ejercicio del periodismo en República Dominicana siempre ha sido desafiante, el también director general del periódico El Nuevo Diario manifestó que el desempeño del oficio se hace aún más retador cuando se procura la verdad.

Maldonado Sánchez abordó sobre el desempeño de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo y la comunicación, en un diálogo que sostuvo con la periodista Katherine Hernández, en su programa “Siendo Honestos”, contenido que se transmite por CDN canal 37 y las diferentes plataformas digitales.

“El buen periodismo siempre procura la verdad, y hoy esa búsqueda se hace más desafiante, porque en paralelo ha venido creciendo el auge de las informaciones falsas, con el agravante de que se producen de manera intencional; es decir, ya no es una imprecisión de una nota, no es un dato sugerido porque me lo dio una fuente talvez sin la precisión del dato”, reflexionó el ejecutivo de medios.

Sostiene que la libertad de expresión no se puede impedir en una democracia, pero reconoce que sí deben establecerse consecuencias cuando se comprueben excesos y vulgaridades en el ejercicio, lo cual se podrá lograr con la aprobación del proyecto que busca modificar la Ley 61-32.

Persio Maldonado deploró que muchos excesos de los que se escuchan en las redes y otros medios digitales, son patrocinados con recursos públicos.De forma convincente declaró que “el país necesita una nueva ley (de libertad de expresión y difusión del pensamiento); el gobierno tiene esa nueva ley, espero que llegue al Congreso Nacional en algún momento, y que los congresistas tengan el entendimiento y la capacidad de darse cuenta de que el país necesita herramientas modernas para poder afrontar temas modernos”.

El presidente de la SDD sostiene la tesis de que el Estado dominicano debería asumir el compromiso de apoyar a los medios de comunicación, por entender que “no hay democracia sin libertad plena, sin verdad”, lo cual se proporciona por medio del contenido informativo y noticioso que se ofrece a través de los periódicos, la radio y la televisión.

Apuntó que los medios tienen el desafío de la sostenibilidad en el tiempo, lo que definió como un riesgo, dado que en la medida en que se debilitan, la democracia tiene menos defensores. “Está más expuesta a la especulación, a las informaciones falsas”, expuso.

Declaró que todo esto envuelve un interés social, político y económico al que los gobiernos no pueden ser indiferente.

En ese orden, lamentó que los gobiernos democráticos, cuyos partidos son los que más se montan sobre los medios para ganar elecciones y alcanzar el poder político, son los que menos comprenden la necesidad de la sostenibilidad de los medios de comunicación.

Destacó que el poder siempre tiene una relación de amor y odio con el ejercicio del buen periodismo. “Y parte de la desgracia del conflicto permanente obedece a que el poder a veces quiere un periodismo de relaciones públicas, que siempre se diga lo bueno, y el ejercicio de un periodismo serio es siempre cuestionar las cosas que no se hacen bien”, enlazó.

Maldonado Sánchez subrayó que la clase política no ha pagado un costo tan alto, como lo ha pagado el ejercicio del buen periodismo, en la democracia dominicana. “Y posiblemente sea así en América Latina, que es una región sumamente violenta contra el ejercicio del periodismo”, agregó.

Dijo que esa realidad debería de tener un valor en el ejercicio de la política. “En el caso del periodismo cumpliendo su misión de procurar la verdad, en el caso de los gobiernos apoyando tener una prensa libre, que ayude a tener gobiernos transparentes”, detalló.

Reveló que les ha comentado a varios presidentes de la República que, para desempeñar y realizar una gestión de gobierno transparente, el mejor aliado es la prensa, los medios de comunicación. “No hay manera de hacer un gobierno transparente sin una relación preferencial por la presa establecida como medios de libertad”, expuso.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios afirmó que el tema de las informaciones falsas lleva preocupación a diversos sectores, en particular a los gobiernos, la clase política y a los propios medios de comunicación.

Manifestó que la desinformación va más allá de los medios y redes sociales, señalando que es un problema que toca y alcanza la democracia de los países. Deploró que haya instituciones de diferentes índoles que se dedican a producir informaciones falsas.

Descartó que los medios de comunicación ya establecidos participen en campañas de descrédito contra personas o instituciones. “Hay que distinguir entre un ejercicio responsable del periodismo y personas hablando en redes sociales y otros medios audiovisuales”, apuntó.

Dijo que la incertidumbre siempre es un aliado fantástico para las informaciones falsas, y en ese orden, lamentó que los políticos todavía no han hecho conciencia de la relación intrínseca que hay en la relación comunicación-prensa.

Recordó un estudio de la agencia de noticias Reuters, con sede en Reino Unido, que da como resultado que más del 56 por ciento de las informaciones servidas en América Latina son falsas.

“Quiere decir que si veo una información que es falsa, la leí y la creí, yo puedo tomar decisiones en base a esa información que no es cierta. Y esto se da mucho en campañas electorales; si tú eres candidata y a mí me dicen que no eres buena, yo dejo de votarte, o alguien me dice que tu contrario es malo, entonces yo te voto. Por tanto, puedo estar tomando una decisión incorrecta con un ejercicio, un derecho que tengo como ciudadano de votar por una persona”, subrayó.