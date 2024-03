La última publicación de esta encuesta RD elige, realizada del 20 al 26 de febrero del año 2024 y publicada en fecha 29 de febrero, se realizó a pocos días de que el Partido Revolucionario Moderno arrasara a nivel nacional en las elecciones del pasado 18 de febrero. Es evidente que, el presidente Luis Abinader y el PRM luego de este triunfo arrollador, están en su mejor momento.



En este contexto, al analizar los datos provenientes de la pregunta ¿Votaría por Luis Rodolfo Abinader?, la respuesta seguro que no, tiene un 36.8%, quizás no, con un 5.0%, seguro que sí, con un 43.3%, y quizás sí, con un 10.2%. Resulta, que en la encuesta se suman los que están seguros de que votaran por Abinader, y los que quizás voten por él, lo que equivale a un total de un 53.5%, lo cual da la impresión de que se va en primera vuelta.



En ese orden, lo que se evidencia es que con el triunfo arrollador que obtuvo el PRM en las elecciones de febrero, no le sumó prácticamente ningún nivel de simpatía a Luis, debido a que en la misma encuesta RD elige del mes diciembre del 2023, le daba un 53.73%. Esto quiere decir, que el candidato del PRM debió subir en la encuesta luego de las elecciones, lo cual no fue asi, ya que disminuyo 0.2%.



Ademas, hay que destacar que la taza de rechazo de Abinader se incrementó al pasar de un 36.4% en la encuesta de diciembre 2023 a un 41.8%, en la encuesta de febrero del 2024, lo que implica un incremento de un 5.4%. Estos datos son relevadores y presagian una segunda vuelta, debido a que estando en su momento Luis Abinader y el PRM, los números no les cuadran.



En conclusión, vistos los resultados de esta encuesta, confirmamos las razones por las cuales el presidente Abinader y el PRM no celebraron su triunfo obtenido en las elecciones municipales. La realidad es que están consciente, como dicen los galleros, de que tope no es pelea, y las elecciones de febrero son muy diferentes a las de mayo, cuyos resultados pueden influir, pero no son determinantes.



Por tales razones, la narrativa de que Luis gana en una primera vuelta construida desde el Gobierno y algunos comunicadores, se está derrumbando. Esperamos las próximas encuestas, para ver qué resultados traen.