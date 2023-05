¿Cómo siguen los constantes trabajos que sin ponerles frenos diseñan los promotores del proyecto que busca concretar la reeleción del presidente Luis Abinader?



¿Esos agitados trabajos van bien? ¿No tienen ningún tropiezo? ¿O la realidad del inexorable e implacable tiempo político-electoral dominicano podría hacerlos colapsar?



Si las respuestas no llegan en el momento justo a este periodista, y deben ofrecerlas los más activos proclamantes de la anhelada reelección, entonces trataré de “buscarles la vuelta”. Yo mismo responderlas a mi modo, en función de mi creencia periodística.



No obstante, en lo inmediato me atrevo a decir -y hasta con una atrevida afirmación- que es “obvio” que los trabajos pro reelección van muy bien, como lo esperan sus promotores y el propio Presidente de la República. Debe ser así.



Partiendo de lo que casi todos los días vemos (y leemos) en los medios noticiosos, esas labores trillan senderos “ajustados” al presente momento que se observa en el panorama político.



Hace unos días, con una alta cobertura que le dieron varios medios, leí que Franklin García Fermín -quien es uno de los funcionarios del gobierno más activos de la reeleccion- prestó juramento a decenas de jóvenes que simpatizan con la administración de Abinader.



Podemos precisar que, por consiguiente, ese grupo de jóvenes, según García Fermín, se sumará a la lucha “del pueblo” para que Abinader gobierne por cuatro años más a partir del 16 de agosto del 2024. Y de esa manera extienda su estancia en el poder hasta agosto del 2028.



Como lo cito en la primera entrega de este artículo, todavía el mandatario no ha dicho que “sí, me volveré a postular para la Presidencia de la República”.



El país espera -y hasta con acentuada expectación- que Abinader lo diga de manera oficial, y quizás no tarde mucho tiempo en oficializar su aspiración a la reelección, para que el ya agitado proceso electoral transite un camino más claro y definido.



Anotar, sin que se especule de que “estamos poniendo un tinte parcializado” a este trabajo, que todo el espectro nacional está a la espera que llegue ese gran momento.



Mientras llega la decisión (oficial) del Presidente de la República, la incertidumbre se apodera de toda la sociedad. ¡Hasta los menores de edad, que obviamente no tienen derecho al voto, están a la expectativa!

Lo que nadie debe negar, porque se percibe a leguas, es que la cúpula del PRM y los ministros más notables del gobierno cada día “maduran” el ruidoso el proyecto reeleccionista.

Continuará.