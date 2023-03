Email it

Por lo general las naciones y sus gobernantes deben afrontar problemas constantes para elevar los niveles de seguridad y convivencia pacífica a partir de políticas económicas y sociales efectivas que contribuyan a sortear esas dificultades con posible éxito, como es el caso de República Dominicana.



El país pasa por momentos difíciles a causa de la pandemia, la masiva inmigración irregular haitiana, la secuela de la confrontación Rusia-Ucrania, la delincuencia y las amenazas sanitarias, amén de la vorágine de algunos políticos y la inconciencia de muchos ciudadanos.



Sin embargo, hay un tema puntual que en ese valladar de dificultades cuesta tanto al Estado como cualquier sistema y, hasta cierto punto, más de lo que se invierte en algunos ministerios de acción colectiva.



Se trata de la incontrolable pandemia de las motocicletas que, no solo destruyen toda posibilidad de regulación del sistema de tránsito, sino que son un tormento ciudadano y una carga pesada para el país, por los gastos que generan los tantos accidentes. Los motoristas y el gran negocio de las agencias y representantes de los fabricantes de esta mortal arma, deben tener algún tipo de control.



Las exigencias tienen que ser mayores para las agencias de venta de motores, incrementar el costo de los seguros, placas, licencias y otros requisitos para circular.



Además, pedir a los fabricantes que construyan motocicletas con alas, turbinas y otros accesorios que les permitan volar y así, los desesperados motoristas, que nada respetan ya, podrán alzar el vuelo cuando su prisa sea tal, sin afectar, como ahora ocurre, a los demás usuarios del sistema de transporte.



Motocicletas voladoras debe ser el próximo paso si no se toman medidas urgentes para controlar este desorden y caos que ahora padecemos en el transporte. Todo el que no tiene que hacer ni quiere trabajar saca una motocicleta y se lanza a las calles sin ninguna restricción provocando caos y desesperación en el campo y la ciudad. Por ello es preciso pues, que los próximos motores tengan alas.