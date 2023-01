“Este año inicio el gimnasio”, “Voy a comenzar a hacer algún deporte”, “Esta vez sí que me pondré en la universidad”, “Es que ahora sí voy a saldar mis deudas”, “Este año es el mío, voy a ahorrar para comprarme un carro”, estas y otras más, son algunas de las promesas que se hacen muchos tras recibir el Año Nuevo, cuando pasan balance a sus vidas y trazan la pauta del futuro inmediato con intención de “mejorar”.



Sí, hacemos promesas o nos fijamos metas cada vez que despedimos un año para dar la bienvenida a uno nuevo, pero ¿qué tan fieles somos a cumplir con lo pautado? Ciertamente se requiere de disciplina, organización y fuerza de voluntad para hacerlo y… no muchos están preparados en ese sentido.



Ojo con lo siguiente: las metas que se trazan muchos son tendentes a mejorar en lo físico, reducir deudas, comprarse algo material, entre otras cosas más que no cabrían en esta primera entrega de “Periodismo y Gramática” al iniciar este año 2023, pero si nos fijamos, esas metas (no aplica en la generalidad) no descansan en ver qué necesitamos con base en nuestras debilidades para ser mejores profesionales o seres humanos.



Recuerdo que una vez vi un video, de esos que te llegan a tu WhatsApp, en donde se buscaba hacer entender la importancia de la psicología y de erradicar muchos tabúes en ese sentido. “Si vas al gimnasio todos los días para tener un mejor físico, no veo nada de malo en ir a un psicólogo si entiendo que lo necesito: tú ejercitas tu físico, yo mi mente… lo hago al hablar y desahogarme con alguien que puede ayudarme”, era lo que decía el hombre protagonista del audiovisual al que hago referencia.



Ahora bien, te pregunto: dentro de las metas fijadas para este 2023, ¿has pautado alguna para mejorar tu ortografía o energizar tus neuronas? Si esto está en tu lista, te felicito, porque consideras importante activar esa parte que impulsa lo que somos: el cerebro, donde radican los dos hemisferios que controlan nuestros movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que se recibe a través de los sentidos.



De no haber tomado en cuenta lo que digo en el párrafo anterior, te invito a hacerlo: cultiva el hábito de leer, ubica un club de lectura, escribe tus sentimientos, en fin… no dejes de darle vida a las neuronas, porque mueven TODO.

¡Gracias por leerme!