Escuchamos tanto la construcción gramatical “aperturar”, surgida desde el sistema bancario, que muchos lo han asumido como un verbo aprobado por las fuentes oficiales, pero no es así. La Real Academia Española aún lo rechaza y recomienda utilizar “abrir”, que sí está establecido como verbo.



“Abrir y reabrir, mejor que aperturar y reaperturar, son los verbos relacionados con los sustantivos apertura y reapertura”, recomienda la Fundéu.



Y aunque muchos se resisten y defienden que sí puede utilizarse, a quienes somos curiosos de la gramática y valoramos la buena ortografía, nos choca escuchar que se siga asumiendo el sustantivo “apertura” como verbo.



Sobre los sustantivos, recordemos que son las palabras que dan nombre o identifican a las cosas que conocemos: objetos, lugares, sujetos, conceptos, entre otras. Por ejemplo: apertura, caja, casa, ventana, sombrilla, botella, mesa, etcétera.



Pero también hay que tomar en cuenta que hay sustantivos comunes (calle, rueda, mensaje), propios (Elena, República Dominicana), individuales (árbol, delfín, parque), colectivos (jauría, arboleda, manada), simples (pan, sol, luna), compuestos (sacacorcho, abrelatas, mediodía), concretos (pared, planta, escritorio), abstracto (amor, odio, imaginación), contables (lápiz, zapato, cuadro), incontables (arena, azúcar, amor), entre otros.



Imagínense que uno de estos sustantivos que he puesto como ejemplo, quieran utilizarlo como verbo de forma antojadiza, como han hecho con “apertura”. Invito a que hagan el ejercicio, verdad que sería una locura gramatical.



Al respecto, se expresó la escritora y comunicadora dominicana Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo 2019 y Premio de Novela Histórica Enriquillo 2020. Ella, al igual que quienes tratamos de edificar en base a las normas gramaticales establecidas, también hizo una crítica al respecto.



“…no tenemos idea de si la RAE aprobará algún día la fea expresión ´aperturar una cuenta´, usada por la banca cuando bien podrían decir, de modo elegante, ´abrir una cuenta´. No sabemos si esa novedad lingüística es hija del mal gusto o de algo más. Mientras, la RAE dice que su uso no está justificado y que debe evitarse. ¡Ojalá ocurriera!”, escribió Pereyra, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua.



Es cierto que el lenguaje evoluciona y con él se adhieren nuevas palabras por su constante uso, pero no es lo que sucede con “apertura” y así lo explica la RAE: “Es especialmente frecuente en el lenguaje bancario, donde se ha puesto de moda la expresión ´aperturar una cuenta´, en lugar de abrir una cuenta. Su uso no está justificado y debe evitarse”.



¡Gracias por leerme!