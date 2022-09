Sumarse a aceptar que la humanidad vive un cambio de época, no época de cambios. Eso significa que los partidos políticos experimentan igual que toda la población los efectos de esos cambios de época. Se está en un proceso en el que todo se va haciendo diferente y resistirse a esos cambios de nada sirve, el resultado será para el que resiste irse excluyendo, aunque crea que seguir repitiendo lo que hacía le ofrece seguridad.



Soy parte de la Fuerza del Pueblo y aquí vamos aprendiendo juntos; pero el que se va quedando lo vamos ayudando a comprender el proceso y a utilizar las herramientas de última generación para que descubra sus bondades y utilidades. El interés es la medida de la acción, se aprende en derecho, y eso vale para la actividad política; es decir, lo que te interese será de lo que te apoderes al actuar.



Para lograr ese propósito se debe crear un contexto dentro de la organización. Sumarse al cambio de época es saber utilizar los medios tecnológicos y digitales que trae la iniciativa y creatividad del cambio de época. Por ejemplo, no fue la pandemia del Covid-19 que trajo ese cambio de época, fue la revolución digital y de la inteligencia artificial; la pandemia precipitó su uso y desarrollo.



Se advierten los efectos de este cambio de época. La Fuerza del Pueblo está montado en ese proceso y su presidente el Dr. Leonel Fernández a la cabeza para que así sea. Eso explica que esta organización política haya sido capaz de montar el primer Congreso digital en el mundo, con 17 mesas de discusiones de temas y cerca de 10 mil participantes.



En cambio, el partido de gobierno es totalmente análogo y su forma arcaica de actuar supera las torpezas de los gobiernos que hicieron los que formaban el partido de donde provienen, cuando gobernaron 1978-1986 y 2000-2004. Confieso que la lozanía física y apariencia de buena gente del Presidente de la República, me llevó a creer que iba a dar un buen rumbo a la conducción del Estado.



Pero ¡ay madre mía adorada, cuánta razón tú tenías cuando entre tus mandatos insistías: “dime con quién andas y te diré quién eres¡”!Definitivamente el Presidente Abinader anda con sus iguales, lo que despoja de esperanzas de que mejoraría su gobierno y disminuirían sus incapacidades. Definitivamente, no se puede esperar nada que pueda crear un aliento. Por suerte le quedan 24 meses en el poder para que salgan por un evento democrático, porque sino pondría a pensar en un revocatorio.



Parecía que cuando se desprendieron para formar el PRM y postulaban un personaje de buen perfil y decente, iban a ser diferentes a los que habían dejado atrás. Pero lo que estamos viendo es que arroparon y desconcertaron a ese infeliz.



Han dejado solo a la Fuerza del Pueblo en este nuevo escenario y contexto creado por el proceso de cambio de época. Lo que hace esta organización va sorprendiendo a todos y la reacción es agruparse amplios sectores en torno a su líder principal, quien con mucho nivel y respeto reclama a favor del pueblo sin agraviar ni usar un lenguaje inadecuado. Sabe perfectamente que se está en un proceso de cambio de época.