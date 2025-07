Al llegar al clímax de esta serie de artículos, cuyo objetivo es “enderezar” los hechos históricos increíblemente (¿olvidados?) por Miguel Guerrero en su obra Balaguer y Bosch, Los grandes rivales de nuestra historia reciente, no deben quedar sin mencionar otros importantes detalles que a continuación presento.



Está claramente demostrado, como lo certifico en esta serie de artículos, que Balaguer -en todo su terrible trayecto gubernamental- tuvo a Peña Gómez, a las organizaciones democráticas y partidos de la izquierda como sus reales rivales políticos. ¡La historia, que nunca miente, lo certifica!



Remacho que Balaguer y Bosch, aunque protagonizaron disputas en el orden político, en realidad no tuvieron una rivalidad que pudiera calificarse de “vida o muerte”. ¡De ninguna manera!



El 22 veces mandatario dominicano tuvo un trato especial y afable para su amigo Juan Bosch.



Al final quedó demostrada su “coincidencia política y de caros amigos” tras la firma del odioso Frente Patriótico (que se concretó en la víspera de las elecciones de 1996) que frenó la llegada a la Presidencia del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Es mentira?



Pero ya dejemos a un lado la “rivalidad histórica-romántica” entre Balaguer y Bosch.



De otro lado, Balaguer -en su bestial régimen de los 12 años- no dio visos de perdón a sus adversarios.

Aquí otra muestra: El General Fausto Caamaño Medina, padre de Francisco Alberto Caamaño, líder de la Revolución de Abril de 1965, le solicitó al presidente Balaguer la devolución de los restos de su hijo, fusilado en febrero de 1972 días después de fracasar la guerrilla de Playa Caracoles.



A la solicitud de su viejo amigo, el necio y cínico déspota moderno reaccionó con un rabioso no.

Es, sencillamente, otro detalle -sumado a la historia política reciente de República Dominicana- que retrata de cuerpo entero la actitud inhumana y perversa de Joaquín Balaguer Ricardo.



¿O todavía hay gente indolente que duda lo que la historia política dominicana subraya en sus bien leídas páginas?